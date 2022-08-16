Банковская карточка для ребенка: как получить и с какого возраста
К сожалению, в украинских школах детей не учат финансовой грамотности, поэтому эта задача ложится на плечи родителям.
Лучший способ научить ребенка ценить деньги и ловко ими распоряжаться — оформить детскую банковскую карточку.
Собственная карточка научит ребенка правильно распределять и серьезно относиться к карманным деньгам.
С какого возраста можно открыть ребенку банковскую карту и в каком банке Украины — читайте в материале Фактов ICTV.
Банковская карточка для ребенка
Это современный финансовый инструмент, который поможет ребенку научиться основам финансовой грамотности и с умом пользоваться собственными средствами и банковскими услугами.
Оформить карточку на ребенка в Украине можно на с 6 лет, с согласия родителей.
Эта процедура мало отличается от обычного оформления карточек.
Одному из родителей вместе с ребенком стоит обратиться в отделение банка, предоставить консультанту необходимые документы и обсудить условия.
Почти в каждом украинском банке открывают детские карточки, вам остается только выбрать удобный для вас.
Карта Юниора от Приватбанка
Эту карточку можно оформить детям в возрасте от 6 до 17 лет.
Кроме того, ПриватБанк был первым, кто создал специальные условия для маленьких клиентов.
После оформления ребенок получает пластиковую карточку, с помощью которой может делать покупки в торговых сетях и снимать наличные в банкоматах.
Родители могут быть спокойными, ведь:
- детские деньги надежно хранятся в электронном кошельке;
- в любое время можно пополнить карту в отделении Приватбанка или через Приват24;
- смогут контролировать все расходы ребенка с помощью SMS-информирования;
- можно настроить регулярный перевод средств с вашей карты на Карту Юниора.
Оформление карты — полностью бесплатное. Если же родители или ребенок захотят открыть именную карточку с фотографией, это будет стоить 50 грн.
Также взрослые могут поставить ограничения на снятие наличных с карты.
Детская карточка Monobank
Такую карточку можно оформить детям до 14 лет.
К особенностям детской карточки стоит отнести:
- возврат кешбеку до 20% — ежемесячно ребенок может сам выбирать две категории трат, по которым будете получать кэшбек;
- получать пластиковую карту не обязательно, monobank позволяет оплачивать все покупки онлайн-картой;
- родители могут контролировать все расходы ребенка и устанавливать лимиты.
Что касается тарифов, то у monobank:
- оформление и выпуск — бесплатно;
- пополнение карты — без комиссий;
- снятие наличных — 0,5%;
- бесплатный выпуск физической карты (доставка Новой Почтой — 50 грн).
FUN-карта от Райффайзен Банк Аваль
Это бесплатная платежная детская карточка, которую можно открыть детям с 6 лет.
В общем, она выпускается для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет как дополнительная к родительскому карточному счету.
На карте автоматически будет установлен лимит расходов на 1 тыс. грн, но родители могут изменить его.
Кроме того, пополнение карты наличными в кассе или через банкомат — бесплатное.
Четыре раза в месяц можно снять наличные без комиссии: два раза в банкоматах Райффайзен Банка и два раза — в любых других банкоматах Украины.
За каждое последующее снятие банк возьмет 1% + 5 грн.
Как и другие, Райффайзен позволяет родителям полностью контролировать финансовые действия ребенка с помощью интернет-банка Райффайзен Онлайн.
Карта ЛАЙКЬЮ от Сбербанка
Банковская карта для детей (от 6 лет) и подростков от Ощада и Mastercard.
Лайкью позволяет маленьким клиентам рассчитываться в Украине и заграницей, покупать товары в интернете и офлайн, пополнять, переводить и снимать деньги.
Контролировать расходы ребенка родители могут через интернет-банк Сбер 24/7.
Оформление и обслуживание детской карточки — бесплатное. Однако, чтобы получать SMS-банкинг придется платить 7 грн в месяц.
Относительно лимитов:
- переводы с карты на карту — 5 тыс. грн в сутки;
- расчеты в интернете – 5 тыс. грн в сутки;
- выдача наличных — 30 тыс. грн в сутки.
Friendly card от Укргазбанка
Это бесплатная банковская карта для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая поможет ребенку научиться основам финансовой грамотности, а родителям дает возможность контролировать расходы.
Среди основных преимуществ:
- безопасные покупки в интернете с технологией 3D-Secure;
- возможность оплачивать смартфоном;
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- пополнение — без комиссий;
- возможность накапливать.
Открытие и обслуживание карты — бесплатное, снятие наличных — 0,5%.