Август, 16 в 14:13

К сожалению, в украинских школах детей не учат финансовой грамотности, поэтому эта задача ложится на плечи родителям.

Лучший способ научить ребенка ценить деньги и ловко ими распоряжаться — оформить детскую банковскую карточку.

Собственная карточка научит ребенка правильно распределять и серьезно относиться к карманным деньгам.

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С какого возраста можно открыть ребенку банковскую карту и в каком банке Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

Банковская карточка для ребенка

Это современный финансовый инструмент, который поможет ребенку научиться основам финансовой грамотности и с умом пользоваться собственными средствами и банковскими услугами.

Оформить карточку на ребенка в Украине можно на с 6 лет, с согласия родителей.

Эта процедура мало отличается от обычного оформления карточек.

Одному из родителей вместе с ребенком стоит обратиться в отделение банка, предоставить консультанту необходимые документы и обсудить условия.

Почти в каждом украинском банке открывают детские карточки, вам остается только выбрать удобный для вас.

Карта Юниора от Приватбанка

Эту карточку можно оформить детям в возрасте от 6 до 17 лет.

Кроме того, ПриватБанк был первым, кто создал специальные условия для маленьких клиентов.

После оформления ребенок получает пластиковую карточку, с помощью которой может делать покупки в торговых сетях и снимать наличные в банкоматах.

Родители могут быть спокойными, ведь:

детские деньги надежно хранятся в электронном кошельке;

в любое время можно пополнить карту в отделении Приватбанка или через Приват24;

смогут контролировать все расходы ребенка с помощью SMS-информирования;

можно настроить регулярный перевод средств с вашей карты на Карту Юниора.

Оформление карты — полностью бесплатное. Если же родители или ребенок захотят открыть именную карточку с фотографией, это будет стоить 50 грн.

Также взрослые могут поставить ограничения на снятие наличных с карты.

Детская карточка Monobank

Такую карточку можно оформить детям до 14 лет.

К особенностям детской карточки стоит отнести:

возврат кешбеку до 20% — ежемесячно ребенок может сам выбирать две категории трат, по которым будете получать кэшбек;

получать пластиковую карту не обязательно, monobank позволяет оплачивать все покупки онлайн-картой;

родители могут контролировать все расходы ребенка и устанавливать лимиты.

Что касается тарифов, то у monobank:

оформление и выпуск — бесплатно;

пополнение карты — без комиссий;

снятие наличных — 0,5%;

бесплатный выпуск физической карты (доставка Новой Почтой — 50 грн).

FUN-карта от Райффайзен Банк Аваль

Это бесплатная платежная детская карточка, которую можно открыть детям с 6 лет.

В общем, она выпускается для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет как дополнительная к родительскому карточному счету.

На карте автоматически будет установлен лимит расходов на 1 тыс. грн, но родители могут изменить его.

Кроме того, пополнение карты наличными в кассе или через банкомат — бесплатное.

Четыре раза в месяц можно снять наличные без комиссии: два раза в банкоматах Райффайзен Банка и два раза — в любых других банкоматах Украины.

За каждое последующее снятие банк возьмет 1% + 5 грн.

Как и другие, Райффайзен позволяет родителям полностью контролировать финансовые действия ребенка с помощью интернет-банка Райффайзен Онлайн.

Карта ЛАЙКЬЮ от Сбербанка

Банковская карта для детей (от 6 лет) и подростков от Ощада и Mastercard.

Лайкью позволяет маленьким клиентам рассчитываться в Украине и заграницей, покупать товары в интернете и офлайн, пополнять, переводить и снимать деньги.

Контролировать расходы ребенка родители могут через интернет-банк Сбер 24/7.

Оформление и обслуживание детской карточки — бесплатное. Однако, чтобы получать SMS-банкинг придется платить 7 грн в месяц.

Относительно лимитов:

переводы с карты на карту — 5 тыс. грн в сутки;

расчеты в интернете – 5 тыс. грн в сутки;

выдача наличных — 30 тыс. грн в сутки.

Friendly card от Укргазбанка

Это бесплатная банковская карта для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая поможет ребенку научиться основам финансовой грамотности, а родителям дает возможность контролировать расходы.

Среди основных преимуществ:

безопасные покупки в интернете с технологией 3D-Secure;

возможность оплачивать смартфоном;

бесплатный выпуск и обслуживание;

пополнение — без комиссий;

возможность накапливать.

Открытие и обслуживание карты — бесплатное, снятие наличных — 0,5%.