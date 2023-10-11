Через банкомат, в магазині чи на касі в банку: як зняти гроші без картки

У сучасному світі майже кожен має банківську картку. На них люди отримують зарплати, пенсії та різноманітні виплати. Проте сьогодні важко обійтися без готівки.

Найпростіший спосіб зняти гроші з картки – піти до банкомата. Проте трапляються випадки, коли банківської картки з собою немає, а готівка потрібна терміново.

Як можна зняти гроші, якщо немає картки – дізнавалися Факти ICTV.

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Якщо немає картки: як зняти готівку

Насправді зробити це можна багатьма способами. У сучасному світі не обовʼязково мати фізичну картку, щоб отримати гроші. Головне, щоби у вас був смартфон.

Через касу в магазині за допомогою телефона

Отримати готівку можна без картки на касах супермаркетів, заправок та на пошті. Для цього потрібно звернутися до касира під час оплати покупки.

Щоби виконати операцію, у вас має бути опція безконтактного гаманця (Google Pay, Apple Pay або Samsung Pay).

Зняти гроші без картки можна:

в супермаркетах Сільпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан;

на заправках WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта;

в магазинах Єва, Аврора, Winetime, Простір, Шик і блиск, Фокстрот, Зоомайстер, Епіцентр, ROSHEN, Точка, Копійочка та інші;

в аптеках 911, АНЦ, Аптека Оптових Цін, Біла Ромашка та інші.

Як зняти гроші через Приватбанк без картки

Зробити це можна в банкоматі Приватбанку. Для цього потрібно обрати опцію Зняти без картки, а потім просканувати QR-код на екрані через сканер в мобільному додатку Приват24.

Також зняти гроші без картки через банкомат Приватбанку можна за допомогою мобільного телефона:

На екрані банкомата оберіть функцію Зняти без картки. Введіть свій номер телефону. Щоб продовжити роботу, введіть останні три цифри номера, який вам зателефонує. Оберіть картку, з якої бажаєте зняти гроші. Введіть суму. Вкажіть пінкод картки та отримайте свою готівку.

Якщо способи через банкомат вам не підходять, можна звернутися в касу Приватбанку. Для цього потрібно знайти найближче відділення банку та підійти в касу.

Як зняти готівку через Ощадбанк, якщо немає картки

Користувачі Ощадбанку теж можуть зняти гроші через банкомат. Для цього потрібно зайти в мобільний додаток банку та обрати там опцію Операція без картки. Далі в пункті Отримання готівки потрібно обрати картку, з якої плануєте знімати кошти, ввести суму та номер телефону.

Система автоматично сформує код з двох частин: першу клієнт отримує в Ощад 24/7, другу – у вигляді SMS-повідомлення на мобільний номер телефону.

Далі, підійшовши до банкомата, потрібно обрати опцію Готівка за кодом, ввести коди, які вам надійшли, та суму зняття. Після перевірки даних система дає дозвіл на видачу, клієнт отримує готівку і чек.

Або ви можете піти в найближче відділення Ощадбанку та звернутися в касу.

Чи можна зняти гроші без картки Монобанк

Так, зняти гроші без фізичної картки Монобанку можна на касі супермаркету, аптеки, заправки чи магазину. Для цього потрібно здійснити покупку та повідомити касира про намір зняти готівку.

Важливо, що розрахуватися на касі ви повинні карткою Монобанку.

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