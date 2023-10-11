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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Регистрация брака 2023: как подать заявление и какие документы понадобятся

Весілля
Фото: Unsplash

Свадьба — важное и радостное событие в жизни каждого человека. Влюбленным хочется как можно быстрее решить вопрос с регистрацией брака и окунуться в совместную семейную жизнь.

Как зарегистрировать брак в Украине в 2023 году и какие документы понадобятся — узнавали Факты ICTV.

Как зарегистрировать брак

Чтобы это сделать, нужно подать соответствующее заявление в один из отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).

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При подаче заявления женщина и мужчина должны предъявить паспорта. На период военного положения брак можно зарегистрировать в тот же день, подав заявление в любой отдел ЗАГС.

В условиях военного положения брак может быть заключен с военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения без его присутствия.

Как подать заявление через Дію

Подать заявление в ЗАГС можно онлайн через портал Дія. Весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие электронную подпись.

Чтобы подать заявление о браке в Дії, вам необходимо:

  1. Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья.
  2. Выбрать услугу Заявление о браке.
  3. Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.
  4. Оплатить административный сбор.
  5. Подписать заявление электронной подписью.
  6. Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он должен авторизоваться в кабинете на портале, перейти по ссылке с почты и подписать заявление электронной подписью.

И готово, заявление о браке подано! Выбранный вами ДРАЦС пришлет результат рассмотрения заявления и детали относительно церемонии на ваш мейл.

Сколько стоит зарегистрировать брак в 2023 году

Сумма, которую нужно оплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 грн до 1649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака.

Необходимые документы

Чтобы зарегистрировать брак нужно предоставить:

  • заявление о регистрации брака (в условиях военного положения заявление от военнослужащего, полицейского, работника учреждения здравоохранения о регистрации брака без всех остальных документов может подаваться непосредственно его командиру;
  • документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если это не первый брак);
  • документ, подтверждающий причину сокращения срока государственной регистрации брака (в случае нарушения субъектом обращения вопроса государственной регистрации брака до истечения месячного срока);
  • паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца, лица без гражданства и вид на постоянное или временное проживание или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины;
  • решение суда о предоставлении права на брак (если лицам 16-17 лет);
  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или документ, подтверждающий право на освобождение от оплаты государственной пошлины (во время военного положения не подается, поскольку сбор не взимается).

Регистрация брака в условиях войны

Как уже отмечалось выше, регистрация брака, если один из брачующихся является военнослужащим, полицейским или работающим в учреждении здравоохранения может проводиться ЗАГС без личного присутствия жениха или невесты.

В таком случае заявление жениха или невесты подается командиру, который удостоверяет подлинность подписи на заявлении и обеспечивает его передачу в ЗАГС.

Заявление о государственной регистрации брака должно содержать информацию об обоих партнерах: ФИО, дату рождения, гражданство.

Факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется командиром военнослужащего, и скрепляется печатью органа или воинского формирования.

Кстати, в условиях войны, брак может заключаться без присутствия обоих партнеров при помощи видеосвязи.

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