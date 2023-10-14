Газовый обогреватель: преимущества, недостатки, как выбрать и сколько стоит

Газовые обогреватели приобретают популярность среди потребителей, а накануне зимы и возможных отключений света покупка такого устройства становится еще более актуальной. Как выбрать газовый обогреватель, где его можно устанавливать, параметры и ценник по Украине — читайте далее.

Что такое газовый обогреватель

Это разновидность теплового оборудования, которое используют для нагревания предметов и обогрева помещений. Принцип работы устройства заключается в преобразовании горючего материала в тепловую энергию.

Все агрегаты газового обогревателя устроены одинаково и состоят из корпуса, нагревательного элемента, горелок, камеры сгорания, блока управления, газового баллона и теплообменника.

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Такое устройство не способно конкурировать с водяными радиаторами и электрическими конвекторами, но может выручить в ситуации, где нет возможности обогреться другим способом или в доме нет света.

Где можно использовать газовые обогреватели

Устройства устанавливаются для обогрева мастерских, гаражей, торговых павильонов, а также летних кухонь и дач. Некоторые приборы используются для отопления помещений на открытом пространстве: строительных площадках, верандах частных домов, беседках кафе и уличных ресторанов. Везде, где нет централизованной инженерной магистрали.

В случае отсутствия электроснабжения из-за плановых отключений света или блэкаута газовый обогреватель можно приобрести и для квартиры. Ведь он работает автономно от сети — от баллона со сжиженным газом.

Какие бывают газовые обогреватели

Газовые обогреватели различают по принципу работы, способу установки, по форме и по возможностям использования. Есть приборы, которые не только обогревают, но и освещают пространство вокруг себя. КПД достигает 80%.

По типу установки газовые обогреватели бывают двух видов — мобильные и стационарные. В зависимости от модели, обогреватели размещают на полу, подвешивают на стену или к потолку.

По форме приборы могут быть в виде гриба, зонтика, пирамиды, конуса, куба. Газовый баллон может быть полностью скрыт внутри конструкции или быть на виду.

По принципу работы газовые обогреватели делятся на несколько типов. Они бывают каталитические, конвекторные и инфракрасные.

Каталитические газовые обогреватели

Их средняя мощность равна 2,9 кВт. Они предназначены для обогрева любых промышленных и бытовых зданий. Часто используются как локальный источник тепла на открытых площадках.

Инфракрасные газовые обогреватели

Бытовые ИК газовые обогреватели могут выполнять функцию не только дополнительного, но и основного обогрева дач, гаражей, других хозяйственных построек.

Мощность оборудования может колебаться в пределах 1,2-4,2 кВт. Расчет мощности высчитывается согласно площади помещения — для качественного обогрева комнаты 10 кв. м нужно 1 кВт.

Выбирая между этими двумя видами обогревателей, отталкивайтесь от потребностей. Если площадь помещения не превышает 20 кв. м, то покупайте модель, принцип работы которой базируется на каталитическом горении. Во всех остальных случаях — подойдут и инфракрасные газовые обогреватели.

Конвекторные газовые обогреватели

Эти устройства являются самыми дешевыми и простыми в плане конструкции. Они используются как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Безопасность их эксплуатации контролируется специальными датчиками и системами, которые не позволяют корпусу разогреваться до температуры свыше 60 градусов.

Газовые обогреватели: плюсы и минусы

Каждый прибор имеет свои недостатки и преимущества, газовые обогреватели — не исключение. Итак, к плюсам устройства можно отнести высокую мощность, безопасность, автономность от электросети, удобство и мобильность.

Высокая мощность

Как уверяют специалисты, одного кВт мощности достаточно, чтобы обогреть 10-12 кв. м комнаты. Соответственно, прибор мощностью 4 кВт подойдет, к примеру, для спальни или зала размером 40 кв. м.

Автономность от электросети

Уличный прибор не нуждается в подключении к электрической сети. В экстренных случаях обогреватель можно применять как основной источник тепла.

Безопасность

Прибор имеет хорошие характеристики в плане пожарной безопасности. Металлический корпус не нагревается более 60 градусов. Это делает невозможным ожоги человека или возгорание материалов. Обогреватель можно использовать там, где находятся дети или животные.

Удобно заправлять

Газовые обогреватели удобно заправлять. Это можно сделать на любой автомобильной заправке.

Мобильность

Конструкция мобильная, малогабаритная, и ее можно переносить. Устройство легко устанавливать и практически не надо настраивать. Срок эксплуатации составляет от 15 до 30 лет.

К недостаткам можно отнести наличие открытого огня, сгорание кислорода, выделение продуктов горения. Но это касается не всех моделей.

Также для некоторых газовых обогревателей обязательно наличие линии магистрального газа.

Еще одним минусом в использовании устройства является необходимость чистки и ухода. В этом нуждаются только газовые обогреватели с открытой камерой.

Как выбрать газовый обогреватель

При выборе газового обогревателя специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы устройство было оснащено системой безопасности. Такая опция означает, что прибор в случае опрокидывания автоматически отключится. Также в обогреватель должен быть встроен датчик, который перекрывает подачу газа, если огонь гаснет.

Для закрытых помещений лучше выбирать устройство с датчиком, который показывает уровень углекислоты. Он отключает обогреватель в случае опасной концентрации углекислого газа в доме.

С целью экономии энергоресурса нужно покупать обогреватели с регулируемым режимом мощности.

Также в случае установки обогревателя в закрытом помещении, смотрите на тип обогрева. Есть устройства с прямым обогревом или с необходимостью отвода продуктов сгорания. Последним нужен дымоход, что нужно учитывать при покупке.

При выборе газового обогревателя также стоит смотреть на дополнительные функции — таймер отключения, термостат и прочее.

Если для интерьера важны эстетические качества, выбирайте такой прибор, где баллон максимально закрыт.

Сколько стоит газовый обогреватель в 2023 году

Цены на обогреватели в Украине отличают в зависимости от производителя, параметров и назначения. Самый простой китайский газовый прибор в торговых сетях стоит от 600 грн. Если вы выбираете устройство с большим функционалом и от европейского производителя — то ценник повышается до 3-9 тыс. грн.

Уличный газовый обогреватель может стоить как 10-20 тыс. грн, так и достигать 100 тыс. грн.

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