Газовий обігрівач: переваги, недоліки, як обрати та скільки коштує

Газові обігрівачі набувають популярності серед споживачів, а напередодні зими та можливих відключень світла придбання такого пристрою стає ще актуальнішим. Як обрати газовий обігрівач, де його можна застосовувати, параметри та цінник по Україні – читайте далі.

Що таке газовий обігрівач

Це різновид теплового обладнання, який використовують для нагрівання предметів і обігріву приміщень. Принцип роботи пристрою полягає у перетворенні пального матеріалу на теплову енергію.

Всі агрегати газового обігрівача влаштовані однаково і складаються з корпусу, нагрівального елемента, пальників, камери згоряння, блоку керування, газового балона та теплообмінника.

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Такий пристрій не здатний конкурувати з водяними радіаторами і електричними конвекторами, але може виручити в ситуації, де немає можливості обігрітися іншим способом, чи в будинку немає світла.

Де можна використовувати газові обігрівачі

Пристрої встановлюються для обігріву майстерень, гаражів, торговельних павільйонів, а також літніх кухонь та дач. Деякі прилади використовуються для опалення приміщень на відкритому просторі: будівельних майданчиках, верандах приватних домівок, альтанках кафе та вуличних ресторанів. Скрізь, де немає централізованої інженерної магістралі.

У разі відсутності електропостачання через планові відключення світла або блекаут газовий обігрівач можна придбати і для квартири. Адже він працює автономно від мережі – від балона зі скрапленим газом.

Які бувають газові обігрівачі

Газові обігрівачі розрізняють за принципом роботи, способом встановлення, за формою і за можливостями використання. Є прилади, які не тільки обігрівають, а й освітлюють простір навколо себе. ККД сягає 80%.

За типом встановлення газові обігрівачі є двох видів – мобільні та стаціонарні. Залежно від моделі, обігрівачі встановлюють на підлогу, підвішують на стіну чи до стелі.

За формою прилади можуть бути у вигляді гриба, парасольки, піраміди, конуса, куба. Газовий балон може бути повністю схований усередині конструкції чи бути на видноті.

За принципом роботи газові обігрівачі поділяються на декілька типів. Вони бувають каталітичні, конвекторні та інфрачервоні.

Каталітичні газові обігрівачі

Їх середня потужність дорівнює 2,9 кВт. Призначені для обігріву будь-яких промислових і побутових будівель. Часто використовуються як локальне джерело тепла на відкритих майданчиках.

Інфрачервоні газові обігрівачі

Побутові ІК газові обігрівачі можуть виконувати функцію не лише додаткового, а й основного обігріву дач, гаражів, інших господарських будівель.

Потужність обладнання може коливатися в межах 1,2-4,2 кВт. Розрахунок потужності вираховується відповідно до площі приміщення — для якісного обігріву кімнати 10 кв. м потрібно 1 кВт.

Обираючи між цими двома обігрівачами, відштовхуйтесь від потреб. Якщо площа приміщення не перевищує 20 кв. м, купляйте модель, принцип роботи якої базується на каталітичному горінні. В усіх інших випадках – підійдуть й інфрачервоні газові обігрівачі.

Конвекторні газові обігрівачі

Ці пристрої є найдешевшими і найпростішими в конструкції. Вони використовуються як у закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Безпека їх експлуатації контролюється спеціальними датчиками і системами, які не дозволяють корпусу розігріватися до температури понад 60 градусів.

Газові обігрівачі: плюси та мінуси

Кожен прилад має свої недоліки та переваги, газові обігрівачі – не виняток. Отже, до плюсів пристрою можна віднести високу потужність, безпечність, автономність від електромережі, зручність та мобільність.

Висока потужність

Як запевняють спеціалісти, одного кВт потужності достатньо, щоб обігріти 10-12 кв. м кімнати. Відповідно, прилад потужністю 4 кВт підійде для кімнати розміром 40 кв. м.

Автономність від електромережі

Вуличний прилад не потребує підключення до електричної мережі. В екстрених випадках обігрівач можна застосовувати як основне джерело тепла.

Безпечність

Прилад має гарні характеристики у плані пожежної безпеки. Металевий корпус не нагрівається більше ніж 60 градусів. Це унеможливлює опіки людини чи загоряння матеріалів. Обігрівач можна використовувати там, де перебувають діти чи тварини.

Зручно заправляти

Газові обігрівачі зручно заправляти. Це можна зробити на будь-якій автомобільній заправці.

Мобільність

Конструкція мобільна, малогабаритна, її можна переносити. Пристрій легко встановлювати і практично не треба налаштовувати. Термін експлуатації становить від 15 до 30 років.

До недоліків можна віднести наявність відкритого вогню, згоряння кисню, виділення продуктів горіння. Але це стосується не всіх моделей.

Також для деяких газових обігрівачів обов’язкова наявність лінії магістрального газу. Ще одним мінусом у використанні пристрою є необхідність чистки і відходу. Цього потребують тільки газові обігрівачі з відкритою камерою.

Як обрати газовий обігрівач

Під час вибору газового обігрівача фахівці радять дивитися на те, щоб пристрій був оснащений системою безпеки. Така опція означає, що прилад у разі перекидання автоматично відключиться. Також в обігрівач повинен бути вбудований датчик, який перекриває подачу газу, якщо вогонь гасне.

Для закритих приміщень краще обирати пристрій з датчиком, який показує рівень вуглекислоти. Він відключає обігрівач у разі небезпечної концентрації вуглекислого газу в оселі.

З метою економії енергоресурсу потрібно купляти опалювачі з регульованим режимом потужності.

Також у разі встановлення обігрівача у закритому приміщенні, дивіться на тип обігріву. Є пристрої з прямим обігрівом або з необхідністю відводити продукти згоряння. Останнім потрібен димохід, що слід враховувати під час купівлі.

Обираючи газовий обігрівач, також варто дивитися на додаткові функції – таймер відключення, термостат тощо.

Якщо для інтер’єру важливі естетичні якості, обирайте такий прилад, де балон максимально закритий.

Скільки коштує газовий обігрівач у 2023 році

Ціни на обігрівачі в Україні відрізняють залежно від виробника, параметрів та призначення. Найпростіший китайський газовий прилад у торговельних мережах коштує від 600 грн. Якщо ви обираєте пристрій з більшим функціоналом та від європейського виробника – то цінник підвищується до 3-9 тис. грн.

Вуличний газовий обігрівач може коштувати як 10-20 тис. грн, так і сягати 100 тис. грн.

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