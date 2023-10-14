Украинцев ждет похолодание: синоптики назвали дату

В воскресенье, 15 октября, во многих областях Украины пройдут дожди. А с понедельника ожидается похолодание.

Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Там отметили, что в выходные произойдет “смена синоптической ситуации”, а с понедельника – снижение температуры воздуха.

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Дожди 15 октября

В воскресенье, 15 октября, будет облачно с прояснениями.

В течение суток в западных, а днем в северных и местами центральных областях пройдут дожди. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Небольшой дождь возможен и в Одесской области.

В Карпатском регионе местами ожидаются сильные осадки. На остальной территории Украины будет сухо.

Ветер юго-западный, а в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных регионах местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура на Западе Украины в течение суток составит +10-14°. На остальной территории ночью будет +8-13°, в юго-восточной части – до +10° тепла.

Днем в северных и большинстве центральных областей столбики термометров поднимутся до +13-18°, на остальной территории – до +18-23°. А на юге Одесской области воздух может прогреться до +25°.

В Карпатах температура ночью и днем будет +4-9° тепла.

Похолодание 16 октября

В понедельник, 16 октября, на большей части территории Украины пройдут дожди.

Ожидается существенное понижение температуры воздуха – сразу на 3-5°.

Ночью в западных регионах температура упадет до +4-8°, днем будет +7-11°.

В северных и центральных областях ночью +5-11°, а днем – +8-13°. На Юге будет теплее: ночью +9-12°, днем – до +14°.

На Востоке ночью температура воздуха ожидается в пределах +6-10°, днем – +8-16°.

В западных и южных регионах синоптики прогнозируют местами порывы ветра 15-20 м/с.

Источник : Укргидрометцентр

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