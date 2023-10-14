На українців чекає похолодання: синоптики назвали дату

У неділю, 15 жовтня, в багатьох областях України пройдуть дощі. А з понеділка очікується похолодання.

Про це розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Там зазначили, що на вихідних відбудеться “зміна синоптичної ситуації”, а з понеділка – зниження температури повітря.

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Дощі 15 жовтня

У неділю, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями.

Протягом доби у західних, а вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть дощі. Йдеться про Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Київську, Чернігівську, Сумську області. Невеликий дощ можливий і в Одеській області.

У Карпатському регіоні місцями очікуються значні опади. На решті території України буде сухо.

Вітер південно-західний, а в західних і північних областях вдень – з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У західних регіонах місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура на Заході України впродовж доби становитиме +10-14°. На решті території вночі буде +8-13°, у південно-східній частині – до +10° тепла.

Вдень у північних і більшості центральних областей стовпчики термометрів піднімуться до +13-18°, на решті території – до +18-23°. А на півдні Одещини повітря може прогрітися до +25°.

В Карпатах температура вночі та вдень становитиме +4-9° тепла.

Похолодання 16 жовтня

У понеділок, 16 жовтня, на більшій частині території України пройдуть дощі.

Очікується суттєве зниження температури повітря – одразу на 3-5°.

Вночі у західних регіонах температура впаде до +4-8°, вдень буде +7-11°.

У північних та центральних областях вночі +5-11°, а вдень – +8-13°. На Півдні буде тепліше: вночі +9-12°, вдень – до +14°.

На Сході вночі температура повітря очікується в межах +6-10°, вдень – +8-16°.

У західних та південних регіонах синоптики прогнозують місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело : Укргідрометцентр

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