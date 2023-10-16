Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция

Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Фото: Depositphotos

Паспорт гражданина Украины можно заказать по месту жительства в территориальных подразделениях ЦПАУ или в территориальных подразделениях ГМС.

После подачи необходимого пакета документов вы можете проверить состояние оформления паспорта онлайн.

Как узнать, готов ли ваш паспорт — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Как проверить состояние оформления паспорта

Проверить, готов ли ваш паспорт, онлайн можно с помощью электронного сервиса Проверка состояния оформления документов от Государственной миграционной службы Украины:

  • перейдите по ссылке;
  • выберите тип документа — паспорт гражданина Украины (ID), паспорт для выезда за границу и др.;
  • выберите, на основании какого документа оформляется ваш новый паспорт — паспорта Украины (книжечки) или же паспорта в виде карточки;
  • введите серию и номер документа, на основании которого осуществлено оформление;
  • нажмите Найти.

Перед вами появится информация о готовности вашего паспорта.

Где сегодня можно заказать и получить паспорт

Как уже упоминалось выше, оформить паспорт гражданина Украины во время военного положения можно по месту жительства в территориальных подразделениях ЦПАУ или в территориальных подразделениях ГМС.

Если же из-за военной агрессии России против Украины вы переехали в другое место, но не забрали готовый паспорт, вам нужно выяснять свой случай непосредственно у работников ГМС в том территориальном подразделении, которое вас интересует.

Для этого работают телефонные горячие линии в тех территориальных органах и территориальных подразделениях ГМС, которые расположены в безопасных регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Также работают горячие линии аппарата ГМС, на которые можно обратиться с вопросами о предоставлении административных услуг и проверке состояния оформления документов.

В ГМС также отмечают, что вы можете завершить оформление паспортного документа и получить его не в том территориальном подразделении ГМС, в котором подавались на оформление.

Как проверить, готов ли паспорт, из-за границы

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены переехать в более безопасные регионы, подальше от боевых действий.

Однако для многих из них остро встал вопрос оформления документов, в частности восстановления утраченного паспорта или его замены.

Поэтому, если вы находитесь за границей, проверить состояние оформления паспорта можно так же, с помощью соответствующего электронного сервиса Проверка состояния оформления документов.

Если вы хотите получить паспорт гражданина Украины, находясь за границей, можете обратиться в консульство.

Читайте также
Как получить статус безработного и помощь в условиях войны – инструкция
Гроші в гривні

ID-паспорт, онлайн, паспорт України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Просроченный паспорт гражданина Украины: когда документ считается недействительным и какой предусмотрен штраф
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
біометричний паспорт
Новые тесты и правила: как иностранцу получить гражданство Украины
Паспорт громадянина України
Предусмотрена ли ответственность за неоформление ID-карты в 14 лет — ответ юриста
Підліток, навчання
Как сделать электронную подпись в Приват24
Електронний цифровий підпис

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Как узнать, готов ли паспорт гражданина Украины онлайн — инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь