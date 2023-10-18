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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно

Федір Веніславський
Фото: УНИАН

В Верховной Раде передумали вводить уголовное наказание для мужчин, которые во время войны выехали за границу.

Таким образом власть сможет лишь “отрезать желание вообще возвращаться”, сказал в комментарии BBC News Ukraine представитель президента в парламенте Федор Вениславский, который ранее активно выступал за наказание тех, кто покинул Украину и не вернулся во время военного положения.

– Я был искренне убежден, что это может быть. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы же можем не только не стимулировать возвращение, но и отрезать желание вообще возвращаться в Украину, – сказал Вениславский.

Несмотря на изменение мнения, нардеп поддерживает идею проверки уклонистов, которые смогли купить поддельные документы.

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– Офис генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвращениях граждан. Но надеяться, что это будет массово, – нет таких оснований, – добавил нардеп.

Напомним, Федор Вениславский сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит перекрыть лазейки уклонистам избежать мобилизации из-за обучения в вузах.

Нардеп предложил, чтобы те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, не мог воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации.

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Война в Украине, Верховна Рада, мобілізація, Украинская армия, Федор Вениславский, Мужчины
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