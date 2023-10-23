Рост социальных выплат в 2024 году: кто и сколько будет получать

В 2024 году вырастет прожиточный минимум и все привязанные к нему социальные выплаты, что предусмотрено проектом государственного бюджета на следующий год.

В целом планируется направить на социальную сферу 469 млрд грн — это на 25 млрд грн больше, чем в 2023-м, сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Прожиточный минимум на человека с 1 января 2024 года составит 2 920 грн. По его словам, это, конечно, мало, поскольку реальный прожиточный минимум, по расчетам Минсоцполитики, достигает 9 тыс. грн. Однако считает, что в условиях войны даже такое повышение имеет значение.

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— От прожиточного минимума зависит минимальная пенсия, которая вырастет примерно на 300 грн, и другие выплаты — на детей, содержание людей с инвалидностью и т. д. Кроме того, в марте планируется индексация пенсий на уровне инфляции. То есть пенсионеры, особенно те, которые получают до 3 тыс. грн, могут рассчитывать на существенное, на уровень инфляции, повышение пенсий, — отметил Цимбалюк.

Какие же выплаты и насколько вырастут в 2024 году — далее в материале.

Повышение пенсий-2024

Минимальная пенсия вырастет с 2 093 грн до 2 361 грн. То есть тут увеличение на 268 грн по сравнению с ее уровнем в 2023 году.

А средняя пенсия увеличится с 5 311 грн до 6 000 грн.

Декретные выплаты в 2024 году

Для женщин, которые не работают и не состоят на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума.

Поэтому в следующем году минимальный размер этой помощи увеличится с 647 до 757 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

На детей до 6 лет:

6 407,5 грн;

8 970,5 грн — если ребенок с инвалидностью;

На детей от 6 до 18 лет:

7 990 грн;

11 186 грн — если ребенок с инвалидностью.

Помощь тем, кто ухаживает за больным ребенком:

до 6 лет — 5 126 грн;

от 6 до 18 лет — 6 392 грн.

Размер алиментов-2024

Размеры алиментов зависят от установленного прожиточного минимума для ребенка определенного возраста:

до 6 лет — 2 563 грн;

от 6 лет до 18 лет — 3 196 грн.

Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Размер составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

С 1 января 2024 года максимальный размер такой помощи будет составлять:

для детей до 6 лет — 1 281,5 грн;

после 6 лет — 1 598 грн.

Помощь малообеспеченным семьям-2024

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составит:

для трудоспособных лиц (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1 362,6 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2 361 грн;

для детей — 130% (до 6 лет — 3 331,9 грн, с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн, с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 грн).

Выплаты людям, проживающим вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства

Размер определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев. Однако она не может быть больше прожиточного минимума на одного человека. То есть максимальный размер пособия будет составлять 2 920 грн.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 888,8 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 416,6 грн);

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 652,7 грн).

Размер надбавки по уходу:

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (4 722 грн);

лицу с инвалидностью с детства I группы, отнесенной к подгруппе Б – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн);

одинокому лицу с инвалидностью с детства II или III группы, которое по заключению ВКК нуждается в постоянном постороннем уходе — 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1 770,75 грн);

на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, отнесенного к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5 163 грн);

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1 281,5 грн);

на ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет, отнесенного к подгруппе А — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (6 392 грн);

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (1 598 грн).

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