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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и как будет назначаться

Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и как будет назначаться
Фото: Unsplash

В этом году ПФУ ввела ряд нововведений, касающихся начисления субсидии 2023-2024. К примеру, расчет жилищной субсидии в автоматическом режиме. Об этом пресс-служба ПФУ заявила в сентябре. Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и какие изменения ждут украинцев – читайте в материале.

Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право

В октябре 2023 при расчете будут учитывать доходы всех членов домохозяйства за I и II кварталы этого года. Что касается пенсий, то их должны были учесть в размере выплат за август текущего года. Если вы хотите получить субсидии на твердое и жидкое печное топливо, заявление и декларацию нужно подать до конца этого года.

Субсидия 2023: как рассчитывается обязательный процент платежа для семьи

Процент платежа устанавливается индивидуально. Для этого используют специальную формулу:

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  1. Исчисляют среднемесячный совокупный доход. После чего его делят на количество членов домохозяйства.
  2. Таким образом определяют среднемесячный доход на одного человека.
  3. Доход на человека делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия.
  4. Результат делят на два, а затем умножают на 15%. То, что вышло, и есть процент от среднемесячного совокупного дохода.

Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: основные нововведения

В этот отопительный период расчет жилищной субсидии ПФУ будут производить в автоматическом режиме. То есть вам не нужно обращаться дополнительно, если уже назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023.

Нововведение касается и тех, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.

Субсидию ПФУ назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Также она рассчитывается на неотапливаемый сезон:

  • отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля);
  • неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября).
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Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и как будет назначаться

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