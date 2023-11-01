Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и как будет назначаться
В этом году ПФУ ввела ряд нововведений, касающихся начисления субсидии 2023-2024. К примеру, расчет жилищной субсидии в автоматическом режиме. Об этом пресс-служба ПФУ заявила в сентябре. Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право и какие изменения ждут украинцев – читайте в материале.
Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: кто имеет право
В октябре 2023 при расчете будут учитывать доходы всех членов домохозяйства за I и II кварталы этого года. Что касается пенсий, то их должны были учесть в размере выплат за август текущего года. Если вы хотите получить субсидии на твердое и жидкое печное топливо, заявление и декларацию нужно подать до конца этого года.
Субсидия 2023: как рассчитывается обязательный процент платежа для семьи
Процент платежа устанавливается индивидуально. Для этого используют специальную формулу:
- Исчисляют среднемесячный совокупный доход. После чего его делят на количество членов домохозяйства.
- Таким образом определяют среднемесячный доход на одного человека.
- Доход на человека делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия.
- Результат делят на два, а затем умножают на 15%. То, что вышло, и есть процент от среднемесячного совокупного дохода.
Субсидия на отопительный сезон 2023-2024: основные нововведения
В этот отопительный период расчет жилищной субсидии ПФУ будут производить в автоматическом режиме. То есть вам не нужно обращаться дополнительно, если уже назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023.
Нововведение касается и тех, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.
Субсидию ПФУ назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Также она рассчитывается на неотапливаемый сезон:
- отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля);
- неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября).
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