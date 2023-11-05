На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета

На фронте погиб одессит Юрий Глодан, который в апреле прошлого года потерял свою жену Валерию, 3-месячную дочь Киру и тещу Людмилу.

Об этом сообщает одесское издание Думская.

23 апреля 2022 года российская ракета попала в их жилой дом, а Юрий как раз вышел в магазин. Всего в тот злосчастный день жертвами вражеского удара стали восемь человек.

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Что известно о трагедии семьи Глоданов

Юрий Глодан до войны работал пекарем-кондитером в ресторане в Одессе. В тот день он вышел в магазин, а семья была дома. После воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Анастасия Глодан, сестра Юрия, рассказала, что видела, как летела ракета. После взрыва брат позвонил ей и сообщил, что ракета попала в его дом. Мужчина сам начал пробираться через обломки и искать свою семью, сам их доставал. Он очень надеялся, что хотя бы дочь выжила. Но, к сожалению.

— Была очень большая надежда на то, что найдут маленькую, но нет. К сожалению, очень мало она пробыла на земле, и почти ничего не увидела, — рассказала Суспільному Анастасия Глодан.

Осенью 2022 года Юрий решил присоединиться к рядам ВСУ и встать на защиту своей Родины и каждой семьи. Он прошел отбор в подразделение, в которое хотел попасть, и начал тренироваться.

— Несу службу в 93 отдельной штурмовой бригаде, которая является частью сухопутных войск ВСУ. Все необходимые навыки и умения в военном деле я получил уже в подразделении, от опытных сержантов и инструкторов, без прикрас и лишней воды, — рассказывал Юрий.

По его словам, воевать очень трудно, враг имеет почти бесконечный ресурс. А еще очень больно терять побратимов. Однако мотивировало Юрия и ребят из его подразделения то, что все они стоят за каждого ребенка и семью — все смело идут в бой за свой дом, за семью, которая ждет дома, и за светлое будущее.

О гибели Юрия также сообщил Александр Яковенко, совладелец кондитерской Make My Cake. По его словам, Юрий делал известные в Одессе паски. Тот день, 23 апреля, был его первым выходным, он вышел в магазин, а когда вернулся, то его мир был разрушен.

Он поступил, как достойный мужчина украинской нации — пошел в ВСУ. Сначала АЗОВ, потом 3-я штурмовая.

— Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. ХХІ век. История украинской семьи, — написал Александр Яковенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 620-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Юрий Глодан

Источник : Суспільне, Думская

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