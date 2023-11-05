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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета

На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета

На фронті загинув одесит Юрій Глодан, який у квітні минулого року втратив свою дружину Валерію, 3-місячну донечку Кіру та тещу Людмилу.

Про це повідомляє одеське видання Думська.

23 квітня 2022 року російська ракета влучила в їхній житловий будинок, а Юрій якраз вийшов у магазин. Загалом того злощасного дня жертвами ворожого удару стало восьмеро людей.

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Що відомо про трагедію сім’ї Глоданів

Юрій Глодан до війни працював пекарем-кондитером у ресторані в Одесі. Того дня він вийшов до магазину, а родина була вдома. Після повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Анастасія Глодан, сестра Юрія, розповіла, що бачила, як летіла ракета. Після вибуху брат зателефонував їй і повідомив, що ракета влучила в його будинок. Чоловік сам почав пробиратись через уламки і шукати свою сім’ю, сам їх діставав. Він дуже сподівався, що хоча б донечка вижила. Та, на жаль.

– Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, – розповіла Суспільному Анастасія Глодан.

Восени 2022 року Юрій вирішив приєднатися до лав ЗСУ і стати на захист своєї Батьківщини та кожної родини. Він пройшов відбір у підрозділ, до якого хотів потрапити, і почав тренуватися.

– Несу службу в 93 окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ. Усі необхідні навички і вміння у військовій справі я здобув вже у підрозділі від досвідчених сержантів і інструкторів, без прикрас і лишньої води, — розповідав Юрій.

За його словами, воювати дуже важко, ворог має майже нескінченний ресурс. А ще дуже боляче втрачати побратимів. Проте мотивувало Юрія та хлопців із його підрозділу те, що всі вони стоять за кожну дитину і родину – всі сміливо ідуть в бій за свій дім, за сім’ю, яка чекає вдома, і за світле майбутнє.

На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета

Юрій Глодан

Про загибель Юрія також повідомив Олександр Яковенко, співвласник кондитерської Make My Cake. За його словами, Юрій робив відомі в Одесі паски. Той день, 23 квітня, був його першим вихідним, він вийшов в магазин, а коли повернувся, то його світ був зруйнований.

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Він вчинив, як гідний чоловік української нації – пішов до ЗСУ. Спочатку АЗОВ, потім 3 штурмова.

– Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. ХХІ століття. Історія української сімʼї, – написав Олександр Яковенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Юрій Глодан

Джерело: Суспільне, Думская
Війна в Україні, Одеса, Ракетні удари Росії
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