На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета

На фронті загинув одесит Юрій Глодан, який у квітні минулого року втратив свою дружину Валерію, 3-місячну донечку Кіру та тещу Людмилу.

Про це повідомляє одеське видання Думська.

23 квітня 2022 року російська ракета влучила в їхній житловий будинок, а Юрій якраз вийшов у магазин. Загалом того злощасного дня жертвами ворожого удару стало восьмеро людей.

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Юрій Глодан до війни працював пекарем-кондитером у ресторані в Одесі. Того дня він вийшов до магазину, а родина була вдома. Після повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

Анастасія Глодан, сестра Юрія, розповіла, що бачила, як летіла ракета. Після вибуху брат зателефонував їй і повідомив, що ракета влучила в його будинок. Чоловік сам почав пробиратись через уламки і шукати свою сім’ю, сам їх діставав. Він дуже сподівався, що хоча б донечка вижила. Та, на жаль.

– Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, – розповіла Суспільному Анастасія Глодан.

Восени 2022 року Юрій вирішив приєднатися до лав ЗСУ і стати на захист своєї Батьківщини та кожної родини. Він пройшов відбір у підрозділ, до якого хотів потрапити, і почав тренуватися.

– Несу службу в 93 окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ. Усі необхідні навички і вміння у військовій справі я здобув вже у підрозділі від досвідчених сержантів і інструкторів, без прикрас і лишньої води, — розповідав Юрій.

За його словами, воювати дуже важко, ворог має майже нескінченний ресурс. А ще дуже боляче втрачати побратимів. Проте мотивувало Юрія та хлопців із його підрозділу те, що всі вони стоять за кожну дитину і родину – всі сміливо ідуть в бій за свій дім, за сім’ю, яка чекає вдома, і за світле майбутнє.

Про загибель Юрія також повідомив Олександр Яковенко, співвласник кондитерської Make My Cake. За його словами, Юрій робив відомі в Одесі паски. Той день, 23 квітня, був його першим вихідним, він вийшов в магазин, а коли повернувся, то його світ був зруйнований.

Він вчинив, як гідний чоловік української нації – пішов до ЗСУ. Спочатку АЗОВ, потім 3 штурмова.

– Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем. Центр Європи. ХХІ століття. Історія української сімʼї, – написав Олександр Яковенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Юрій Глодан

Джерело : Суспільне, Думская

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