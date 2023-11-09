Гору Поп Иван засыпало снегом: спасатели призывают воздержаться от восхождений

В четверг, 9 ноября, в украинские Карпаты засыпало снегом.

Об этом сообщают на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста и в ГСЧС Украины.

– По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°C. Видимость ограничена, – говорится в сообщении спасателей.

На фотографии, которую опубликовали в соцсетях, видно снежные сугробы.

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Спасатели в свою очередь предупреждают людей, в случае походов в горы учитывать погодные условия и быть бдительными.

– Если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия! Берегите себя и своих родных, – предостерегают в ГСЧС.

Снег в Карпатах

В этом году впервые в украинских Карпатах заснежило 10 октября. Тогда видимость на горе Поп Иван Черногорский была ограничена из-за густого тумана, а температура воздуха достигла -5°C.

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