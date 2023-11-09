Гору Піп Іван засипало снігом: рятувальники закликають утриматися від сходжень

У четвер, 9 листопада, українські Карпати засипало снігом.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту та в ДСНС України.

– Станом на 08:00, 09.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 6 м/с, температура повітря -5°C. Видимість обмежена, – йдеться у повідомленні рятувальників.

На фотографії, яку опублікували у соцмережах, видно снігові кучугури.

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Рятувальники своєю чергою попереджають людей, у разі походів у гори враховувати погодні умови та бути пильними.

– Якщо плануєте похід у гори, враховуйте погодні умови! Бережіть себе та своїх рідних, – застерігають у ДСНС.

Сніг у Карпатах

Цьогоріч вперше в українських Карпатах засніжило 10 жовтня. Тоді видимість на горі Піп Іван Чорногірський була обмежена через густий туман, а температура повітря сягнула -5°C.

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