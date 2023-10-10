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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Карпатах вже зима: випав сніг і 5 градусів морозу

Гора Піп Іван під снігом

Гору Піп Іван Чорногірський в Карпатах засипало снігом. Станом на ранок 10 жовтня видимість тут обмежена через густий туман, а температура повітря сягає -5°С.

Який зараз вигляд має засніжена вершина, показали співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

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За прогнозами Укргідрометцентру, 10 жовтня на високогір’ї Карпат вдень і вночі від 0 до -2 градусів. Тому радять туристам перед походами в гори звертати увагу на прогнози погоди.

Ще добу тому на горі Піп Іван Чорногірський було ясно, щоправда, температура сягала -6°С.

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Погода у жовтні 2023

У найближчі дні в Україні очікують сильні заморозки, проте до кінця тижня ще має потепліти.

Зокрема, вже у четвер, 12 жовтня, очікується підвищення температури одразу на 4-8 градусів. У західних, північних, центральних та південних регіонах – до +18 +22. На Сході дещо прохолодніше  – від +13 до +19.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Карпати, Погода в Україні, сніг в Карпатах
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