Какие регионы будут атаковать россияне зимой – мнения экспертов

Как россияне будут атаковать Украину в зимнее время и какие украинские города окажутся в наибольшей опасности – Факты ICTV узнавали у политолога Игоря Рейтеровича и военного эксперта Алексея Гетьмана.

Какие регионы Украины будут атаковать россияне зимой

Военный эксперт Алексей Гетьман полагает, что российские войска изменят тактику атак на нашу энергетическую структуру.

– Они будут использовать одновременно крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Они этого не скрывают, – отмечает эксперт.

По его прогнозам, обстреливать будут всю Украину, как это делал бывший руководитель воздушно-космических сил РФ Суровикин. Ссылаясь на мнение разведки, Гетьман предупреждает, что Россия сосредоточится на двух-трех объектах и туда будет направлено большое количество ракет – 20, 30, может даже больше.

Сейчас смотрят

– Потому что они знают коэффициент, с которым мы уничтожаем их воздушные цели. Так есть шанс попаданий, что показал даже Железный купол Израиля. Нет в мире таких средств, которые могут 100% ракет перехватить, – поясняет эксперт.

Некоторые регионы будут обстреливать в первую очередь. По словам Гетьмана, россияне планируют атаковать южные и центральные районы нашей страны. Очень опасно, подчеркивает он, что РФ может попытаться атаковать даже не инфраструктурные, а именно гражданские объекты.

– Потому что они почему-то считают, что именно в этих регионах не такая поддержка наших вооруженных сил, и они таким образом смогут расшатать ситуацию внутри страны и спровоцировать людей на какие-то протестные действия, – говорит Гетьман.

Как ожидает эксперт, россияне будут продолжать атаковать столицу, потому что это центр принятия решений, хотя они прекрасно знают, что столица защищена лучше, чем любое другое место в нашей стране. Но вряд ли следует ожидать мощных ударов по Киеву, скорее всего это будет юг и центр Украины, подчеркивает Гетьман.

Какие украинские города в наибольшей опасности – мнение эксперта

На вопрос, какие города окажутся зимой в наибольшей опасности, политолог Игорь Рейтерович дает еще более пессимистичный прогноз.

– Ответ очень простой – все, хотя, безусловно, противник будет стараться бить по стратегическим целям, – говорит эксперт.

По его мнению, Киев находится в опасности, потому что там центр принятия решений – столица, оказывающая влияние на всю страну.

В прифронтовых областях – Харькове, Днепре, Запорожье и Херсоне – россияне могут применять более разнообразное оружие ввиду меньших расстояний до целей.

Портовые и пограничные города юга – Одесса и порты на Дунае, а также Николаев могут стать мишенью российских обстрелов для нарушения международной логистики.

Запад Украины войска РФ могут обстреливать, чтобы продолжать психологический террор и запугивание в попытке расшатать общество, считает Рейтерович.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.