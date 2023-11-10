Які регіони атакуватимуть росіяни взимку – думки експертів

Як росіяни атакуватимуть Україну в зимовий час і які українські міста опиняться в найбільшій небезпеці – Факти ICTV дізнавалися у політолога Ігоря Рейтеровича та військового експерта Олексія Гетьмана.

Які регіони України атакуватимуть росіяни взимку

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що російські війська змінять тактику атак на нашу енергетичну структуру.

– Вони використовуватимуть одночасно крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. Вони цього не приховують, – зазначає експерт.

За його прогнозами, обстрілюватимуть усю Україну, як це робив колишній керівник повітряно-космічних сил РФ Суровікін. Посилаючись на думку розвідки, Гетьман попереджає, що Росія зосередиться на двох-трьох об’єктах і туди буде спрямована велика кількість ракет – 20, 30, може навіть більше.

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– Тому що вони знають коефіцієнт, з яким ми знищуємо їхні повітряні цілі. Так є шанс на влучання, що показав навіть Залізний купол Ізраїлю. Немає у світі таких засобів, які можуть 100% ракет перехопити, – пояснює експерт.

Деякі регіони обстрілюватимуть найперше. За словами Гетьмана, росіяни планують атакувати південні та центральні райони нашої країни. Дуже небезпечно, наголошує він, що РФ може спробувати атакувати навіть не інфраструктурні, а саме цивільні об’єкти.

– Тому що вони чомусь вважають, що саме в цих регіонах не така підтримка наших збройних сил, і вони в такий спосіб зможуть розхитати ситуацію всередині країни і спровокувати людей на якісь протестні дії, – каже Гетьман.

Як очікує експерт, росіяни продовжуватимуть атакувати столицю, бо це центр ухвалення рішень, хоча вони прекрасно знають, що столиця захищена краще, ніж будь-яке інше місце в нашій країні. Але навряд чи слід очікувати потужних ударів по Києву, найімовірніше це буде південь та центр України, наголошує Гетьман.

Які українські міста в найбільшій небезпеці – думка експерта

На запитання, які міста опиняться взимку в найбільшій небезпеці, політолог Ігор Рейтерович дає ще більш песимістичний прогноз.

– Відповідь дуже проста – усі, хоча, безумовно, противник намагатиметься бити по стратегічних цілях, – каже експерт.

На його думку, Київ наражається на небезпеку, тому що там центр ухвалення рішень – столиця, що впливає на всю країну.

У прифронтових областях – Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні – росіяни можуть застосовувати більш різноманітну зброю через менші відстані до цілей.

Портові та прикордонні міста півдня – Одеса та порти на Дунаї, а також Миколаїв можуть стати мішенню російських обстрілів для порушення міжнародної логістики.

Захід України війська РФ можуть обстрілювати, щоб продовжувати психологічний терор і залякування у спробі розхитати суспільство, вважає Рейтерович.

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