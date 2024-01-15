Нужно ли продлевать разрешение на оружие во время военного положения – объяснение юристов

С 23 июня 2023 г. в Украине заработал Единый реестр оружия, который должен упростить процедуру получения разрешений и диджитализировать услуги в сфере оборота оружия. О том, как продлить разрешение на оружие во время военного положения и нужно ли это делать вообще, Фактам ICTV рассказали кандидат юридических наук, управляющий партнер АО Лещенко, Дорошенко и партнеры, адвокат Александр Лещенко и адвокат Виталий Шаптала.

Сколько действительно разрешение на оружие в Украине

Теперь зарегистрировать разрешение на оружие можно будет без посещения полиции благодаря созданию электронного кабинета пользователя. В электронном кабинете гражданин может увидеть оружие, которое на него зарегистрировано и получить информацию о сроке действия своего разрешения.

Информация о владельце оружия и всех разрешениях будет доступна как гражданину, так и правоохранителям.

Сейчас смотрят

Благодаря реестру появится электронная база оружия, которое есть в продаже, поскольку магазины могут вносить в эту электронную базу все оружие, которое есть на складах. Следовательно, единый реестр оружия также упростит его продажу. Теперь оружие можно будет продавать даже онлайн, однако забирать из магазина все равно придется лично.

– До сих пор процедура оформления разрешений на оружие требовала посещения отделения полиции. С появлением Единого реестра оружия удастся упростить некоторые бюрократические процедуры. Документы на оружие можно будет подать через единое окно гражданина, которое действует в качестве электронного кабинета налогоплательщика, – объяснил Александр Лещенко.

Разрешение на хранение оружия выдается на три года. Подавать документы на перерегистрацию необходимо за месяц до истечения определенного срока. Соблюдение сроков перерегистрации оружия позволит избежать аннулирования разрешения на него, а его владельца убережет от административной ответственности.

Зарегистрировавшись в электронном кабинете Единого реестра оружия, можно заполнить соответствующую форму, добавить документы в электронном виде и заказать услугу по продлению разрешения на оружие.

Адвокат Виталий Шаптала пояснил, что по результатам рассмотрения поданных заявителем документов орган (подразделение) полиции принимает решение в форме электронного документа, на который налагается квалифицированная электронная подпись.

На основании решения в ЕРО формируется соответствующая запись о продлении срока действия разрешения или отказе в его продлении.

С даты формирования соответствующей записи разрешение считается предоставленным заявителю, а собственник – поставленным на учет. Решения принимаются в срок, не превышающий 20 рабочих дней, если другой срок не предусмотрен.

На основании Решения о продлении срока действия разрешения на хранение и ношение оружия, основных частей оружия и устройств формируется Выписка из ЕРО о наличии разрешения на хранение и ношение оружия.

Как получить разрешение на оружие

Для владения оружием нужно получить два разрешения. Сначала на приобретение, а затем на хранение и ношение оружия. Для получения лицензии на приобретение оружия необходимо:

Обратиться в полицейский участок и получить справку о несудимости. На курсах изучить правила обращения с оружием, сдать экзамен и получить справку. Пройти медосмотр, нарколога и психолога и получить соответствующие медицинские справки. Установить дома металлический сейф для хранения оружия.

Лицензия на покупку оружия имеет срок действия три месяца с момента выдачи. С этим разрешением нужно прийти в оружейный магазин, а после приобретения оружия можно подаваться на разрешение его хранения и ношения.

– Только после этого с пакетом документов и квитанцией об оплате госсбора можно обращаться в отделение полиции на получение еще одного разрешения – на хранение оружия, – отметил Александр Лещенко.

Нужно ли продлевать разрешение на оружие во время военного положения

В начале полномасштабной войны МВД Украины издало Приказ №195 от 18.03.2022 г. О продлении срока действия разрешений в сфере обращения оружия, устройств и взрывчатых материалов во время действия военного положения.

– Согласно этому приказу, во время действия военного положения в Украине срок действия разрешений продлевается автоматически, – объяснил Виталий Шаптала.

Приказом также предусмотрено, что владельцы обязаны возобновить разрешительные документы в течение 10 дней после прекращения или отмены военного положения. Также не запрещено и продлевать разрешение на оружие во время военного положения.

Продление происходит по обращению граждан Украины. Многие владельцы оружия поняли эту норму как освобождающую от обязанности продлевать разрешение на ее хранение и ношение до конца войны плюс 10 дней.

– К такому пониманию вполне четко изложенного положения побудило и осознание состояния страны, в которой шли боевые действия. В некоторых регионах подразделения по контролю за оборотом оружия уже не работали, и заявление о продлении было некуда подать. Некоторые уже были в зоне боев или оккупации, а другие занимались, скажем, более важными делами. Более того, значительное количество владельцев оружия пошли защищать страну и никак не могли вернуться, чтобы собирать и подавать документы на продление разрешений, – рассказал Александр Лещенко.

Адвокат также отметил, что при этом судебная практика по данному вопросу еще не до конца сформирована, хотя уже неоднозначна.

Для продления разрешения на оружие владелец обязан обратиться в полицию и предоставить перечень документов, определенных Инструкцией:

заявление о продлении срока действия разрешения;

медицинскую справку;

платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств на предоставление соответствующей платной услуги.

Обладатель оружия также предъявляет договор страхования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.