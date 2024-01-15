Чи потрібно продовжувати дозвіл на зброю під час воєнного стану – пояснення юристів

З 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, який мав спростити процедуру отримання дозволів та диджиталізувати послуги у сфері обігу зброї. Про те, як продовжити дозвіл на зброю під час воєнного стану та чи потрібно це робити взагалі, Фактам ICTV розповіли кандидат юридичних наук, керуючий партнер АО Лещенко, Дорошенко і партнери, адвокат Олександр Лещенко та адвокат Віталій Шаптала.

Скільки дійсний дозвіл на зброю в Україні

Відтепер зареєструвати дозвіл на зброю можна буде без відвідування поліції завдяки створенню користувачем електронного кабінету. В електронному кабінеті громадянин може побачити ту зброю, яка на нього зареєстрована, та отримати інформацію про термін дії свого дозволу.

Інформація про власника зброї та всі дозволи буде доступна як громадянину, так і правоохоронцям.

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Завдяки реєстру з’явиться електронна база зброї, що є у продажі, адже магазини можуть вносити в цю електронну базу всю зброю, яку мають на складах. Єдиний реєстр зброї також спростить її продаж. Відтепер зброю можна буде продавати навіть онлайн, однак забирати з магазину все одно доведеться особисто.

– Дотепер процедура оформлення дозволів на зброю вимагала відвідування відділку поліції. З появою Єдиного реєстру зброї вдасться спростити деякі бюрократичні процедури. Документи на зброю можна буде подати через єдине вікно громадянина, яке діє як електронний кабінет платника податків, – пояснив Олександр Лещенко.

Дозвіл на зберігання зброї видається на три роки. Подавати документи на перереєстрацію необхідно за місяць до закінчення визначеного терміну. Дотримання термінів перереєстрації зброї дасть змогу уникнути анулювання дозволу на неї, а її власника вбереже від адміністративної відповідальності.

Зареєструвавшись в електронному кабінеті Єдиного Реєстра Зброї, можна заповнити відповідну форму, додати документи в електронному вигляді і замовити послугу на продовження дозволу на зброю.

Адвокат Віталій Шаптала пояснив, що за результатом розгляду поданих заявником документів орган (підрозділ) поліції ухвалює рішення у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис.

На підставі Рішення в ЄРЗ формується відповідний запис про продовження терміну дії дозволу або відмову в його продовженні.

З дати формування відповідного запису дозвіл вважається наданим заявнику, а власник – поставленим на облік. Рішення приймаються у термін, що не перевищує 20 робочих днів, якщо іншого терміну не передбачено.

На підставі Рішення про продовження терміну дії дозволу на зберігання та носіння зброї, основних частин зброї, пристроїв формується Витяг з ЄРЗ про наявність дозволу на зберігання, носіння зброї.

Як отримати дозвіл на зброю

Для володіння зброєю потрібно отримати два дозволи. Спершу на придбання, а потім на зберігання та носіння зброї. Для отримання ліцензії на придбання зброї потрібно:

Звернутися до поліцейського відділку й отримати довідку про несудимість. На курсах вивчити правила поводження зі зброєю, скласти іспит та отримати довідку. Пройти медогляд, нарколога та психолога і отримати відповідні медичні довідки. Встановити вдома металевий сейф для зберігання зброї.

Ліцензія на купівлю зброї має термін дії три місяці з моменту видання. З цим дозволом потрібно прийти в збройовий магазин, а після придбання зброї можна подавати на дозвіл з її зберігання та носіння.

– Тільки після цього з пакетом документів та квитанцією про оплату держзбору можна звертатися до відділку поліції на отримання ще одного дозволу – на зберігання зброї, – зазначив Олександр Лещенко.

Чи потрібно продовжувати дозвіл на зброю під час воєнного стану

На початку повномасштабної війни МВС України видало Наказ №195 від 18.03.2022 року Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану.

– Відповідно до цього наказу, під час дії воєнного стану в Україні термін дії дозволів продовжується автоматично, – пояснив Віталій Шаптала.

Наказом також передбачено, що власники зобов’язанні поновити дозвільні документи впродовж 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану. Також не заборонено і продовжувати дозвіл на зброю під час воєнного стану.

Продовження відбувається за зверненням громадян України. Чимало власників зброї зрозуміли цю норму як таку, що звільняє від обов’язку продовжувати дозволи на її зберігання та носіння до кінця війни плюс 10 днів.

– До такого розуміння цілком чітко викладеного положення спонукало й усвідомлення стану країни, в якій точилися бойові дії. В деяких регіонах підрозділи з контролю за обігом зброї вже не працювали, і заяву про продовження було нікуди подати. Деякі вже були в зоні боїв чи окупації, а інші займалися, скажімо, важливішими справами. Ба більше, значна кількість власників зброї пішла боронити країну й аж ніяк не могла повернутися, щоб збирати й подавати документи на продовження дозволів, – розповів Олександр Лещенко.

Адвокат також зазначив, що судова практика з цього питання ще не до кінця сформована, хоча вже неоднозначна.

Для продовження дозволу на зброю власник зобов’язаний звернутися до поліції та надати перелік документів визначених Інструкцією:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Власник зброї також пред’являє договір страхування.

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