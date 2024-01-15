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Анна Голишевская, редактор ленты

Какую информацию нужно знать, если ваш близкий человек идет на войну: объясняют в Минреинтеграции

Какую информацию нужно знать, если ваш близкий человек идет на войну: объясняют в Минреинтеграции
Фото: Генштаб ВСУ

Если кто-то из ваших близких встал на защиту Украины, важно запомнить несколько правил, которые будут полезны как вам, так и вашему родному человеку в критической ситуации.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объясняет, какую информацию нужно знать, если ваш близкий человек идет на войну. Подробности – читайте в материале.

Какую информацию нужно знать, если ваш близкий человек идет на войну

Близкий человек должен иметь достаточно информации для понимания местонахождения защитника или защитницы. Эта информация, конечно, не предназначена для распространения в соцсетях.

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Кроме места нахождения, следует знать следующие аспекты:

  • в какую часть и подразделение попал боец (номер, название бригады, батальона, роты, взвода, номер военного билета);
  • ФИО командира, начмеда или медика, номера их телефонов;
  • несколько номеров телефонов побратимов вашего близкого.

Что еще важно знать, если близкий человек идет на войну

Для безопасной коммуникации рекомендуется использовать надежный мессенджер, например Signal, с двойным шифрованием.

При потере связи защитник должен сообщить о своем местонахождении при первой возможности, назвав ближайший населенный пункт или указав другие важные детали.

Главное правило: оставайтесь спокойными, удерживайте себя от паники и не прерывайте телефонные разговоры, если с бойцом некоторое время нет связи.

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