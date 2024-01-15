Яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну: пояснюють в Мінреінтеграції

Якщо хтось з ваших близьких став на захист України, важливо запам’ятати кілька правил, які будуть корисні як вам, так і вашій рідній людині у критичній ситуації.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснює, яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну. Подробиці – читайте в матеріалі.

Яку інформацію потрібно знати, якщо ваша близька людина йде на війну

Близька людина повинна мати достатньо інформації для розуміння місцеперебування захисника чи захисниці. Ця інформація, звісно, не призначена для поширення в соцмережах.

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Крім місцеперебування, варто знати такі аспекти:

в яку частину та підрозділ потрапив боєць (номер, назва бригади, батальйону, роти, взводу, номер військового квитка);

ПІБ командира, начмеда або медика, номери їхніх телефонів;

кілька номерів телефонів побратимів вашого близького.

Що ще важливо знати, якщо близька людина йде на війну

Для безпечної комунікації рекомендується використовувати надійний месенджер, наприклад, Signal, з подвійним шифруванням.

У разі втрати зв’язку захисник повинен повідомити про своє місцеперебування за першої можливості, назвавши найближчий населений пункт чи вказавши інші важливі деталі.

Головне правило: залишайтеся спокійними, утримуйте себе від паніки та не обривайте телефонні розмови, якщо з бійцем деякий час немає зв’язку.

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