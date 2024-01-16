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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона

Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Фото: Факти ICTV

Телеканал ICTV разделяет возмущение зрителей из-за ошибочной трансляции в прямом эфире телемарафона карты с ошибочно обозначенной принадлежностью временно оккупированного украинского Крыма в состав государства-агрессора России.

Программа, в которой транслировалась ошибочно обозначенная карта днем 16 января 2024 года, создана другим телеканалом-производителем марафона.

Команда телеканала ICTV не имеет отношения к ее производству и не могла повлиять на исключение этой ошибки, ведь программа транслировалась в прямом эфире.

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Скриншот эпизода в эфире с логотипом ICTV был сделан в то время, когда телеканал осуществлял ретрансляцию слота другого вещателя. Всех пользователей и ответственные медиа призывают не распространять его.

Канал-производитель программы, которая включала эту карту, уже проводит работу, чтобы исключить подобные недопустимые ошибки в будущем.

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Война в Украине, Карта, Крым, Телеканал ICTV
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