Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона

Телеканал ICTV разделяет возмущение зрителей из-за ошибочной трансляции в прямом эфире телемарафона карты с ошибочно обозначенной принадлежностью временно оккупированного украинского Крыма в состав государства-агрессора России.

Программа, в которой транслировалась ошибочно обозначенная карта днем 16 января 2024 года, создана другим телеканалом-производителем марафона.

Команда телеканала ICTV не имеет отношения к ее производству и не могла повлиять на исключение этой ошибки, ведь программа транслировалась в прямом эфире.

Сейчас смотрят

Скриншот эпизода в эфире с логотипом ICTV был сделан в то время, когда телеканал осуществлял ретрансляцию слота другого вещателя. Всех пользователей и ответственные медиа призывают не распространять его.

Канал-производитель программы, которая включала эту карту, уже проводит работу, чтобы исключить подобные недопустимые ошибки в будущем.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.