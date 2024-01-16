Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону

Телеканал ICTV поділяє обурення глядачів через помилкову трансляцію в прямому ефірі телемарафону карти з помилково позначеною належністю тимчасово окупованого українського Криму до складу держави-агресора Росії.

Програма, в якій транслювалася помилково позначена карта вдень 16 січня 2024 року, створена іншим телеканалом-виробником марафону.

Команда телеканалу ICTV не має стосунку до її виробництва та не могла вплинути на виключення цієї помилки, адже програма транслювалася в прямому ефірі.

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Скриншот епізоду в ефірі з логотипом ICTV було зроблено в час, коли телеканал здійснював ретрансляцію слота іншого мовника. Всіх користувачів і відповідальні медіа закликають не поширювати його.

Канал-виробник програми, яка містила цю карту, вже проводить роботу, щоб унеможливити подібні недопустимі помилки в майбутньому.

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