Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Телеканал ICTV поділяє обурення глядачів через помилкову трансляцію в прямому ефірі телемарафону карти з помилково позначеною належністю тимчасово окупованого українського Криму до складу держави-агресора Росії.
Програма, в якій транслювалася помилково позначена карта вдень 16 січня 2024 року, створена іншим телеканалом-виробником марафону.
Команда телеканалу ICTV не має стосунку до її виробництва та не могла вплинути на виключення цієї помилки, адже програма транслювалася в прямому ефірі.
Скриншот епізоду в ефірі з логотипом ICTV було зроблено в час, коли телеканал здійснював ретрансляцію слота іншого мовника. Всіх користувачів і відповідальні медіа закликають не поширювати його.
Канал-виробник програми, яка містила цю карту, вже проводить роботу, щоб унеможливити подібні недопустимі помилки в майбутньому.