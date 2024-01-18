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Скандал с Гринкевичем: ГБР объявило в розыск родственника львовского бизнесмена

Скандал с Гринкевичем: ГБР объявило в розыск родственника львовского бизнесмена
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований объявило в розыск одного из членов преступной группировки — близкого родственника львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, разоблаченного на сделках с закупками одежды для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила советник ГБР Татьяна Сапьян. Она просит граждан сообщать о его местонахождении правоохранительным органам. ГБР имеет сведения, что он официально не пересекал границу Украины.

— Проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в частности, родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено, — подчеркнула она.

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Скандал с Гринкевичем: ГБР объявило в розыск родственника львовского бизнесмена

Дело бизнесмена Гринкевича

Недавно ГБР разоблачило пятерых членов преступной организации на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ, из-за чего был нанесен государственному бюджету ущерб почти на 1 млрд грн. Один из них — крупнейший поставщик Министерства обороны Украины Игорь Гринкевич.

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По данным следствия, предприниматель создал группу для завладения бюджетными деньгами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды.

Его компании заключили 23 контракта на поставку товаров на более чем 1,5 млрд грн. Государству был нанесен ущерб на более чем 934 млн грн.

К выполнению заказов привлекли подконтрольные львовскому бизнесмену предприятия, которые не имели надлежащих мощностей для производства и хранения одежды для нужд Минобороны.

В результате 17 января пятерым членам организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УКУ).

Членов организации задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — удерживание под стражей. Санкции статей предусматривают наказание — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Міністерство оборони України

Источник: ГБР
Война в Украине, ГБР, ВСУ, Міноборони України
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