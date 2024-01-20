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Общество
Евгения Шапоренко, журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV

Как начисляются алименты, если отец официально не работает

Як нараховуються аліменти, якщо батько офіційно не працює
Фото: Pexels

У кого-то может сложиться ошибочное впечатление, что в случае безработицы отцу не придется платить алименты, но система работает совсем не так.

Согласно ч. 2 ст. 195 Семейного кодекса Украины задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на время возникновения задолженности или является физическим лицом — предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, или является гражданином Украины, получающим заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

— То есть если должник не имеет официального дохода, исполнитель должен начислять алименты согласно средней заработной плате по региону, где зарегистрирован или проживает должник, — рассказывает адвокат Роман Сацик.

Однако если должник имеет статус безработного и состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, то исполнитель именно с этой суммы взимает присужденные алименты.

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Если отец не работает, то какая процедура взыскания алиментов

– Исполнитель из официальных источников выясняет средний заработок по региону и вычисляет сумму присужденных алиментов, – отмечает адвокат.

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Если у отца нет официальной работы, то алименты взимаются исключительно с пособия по безработице, которая выплачивается Центром занятости.

Какая сумма алиментов взимается с безработного

По словам адвоката, сумма исчисляется из средней заработной платы в регионе, где проживает должник.

В качестве примера возьмем: алименты на одного ребенка — 1/4 части заработка (дохода), Киевская область, 2022 год.

Средняя заработная плата в Киевской области составила 15 152 грн, это согласно данным Государственной службы статистики.

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1/4 часть заработка от 15 152 грн. составляет 3 788 грн, поэтому ежемесячная плата алиментов будет составлять 3 788 грн.

Начисляются ли алименты с безработного во время войны

— Алименты начисляются! Алименты – это средства для питания, одежды и других бытовых нужд. Во время войны эти потребности у ребенка не исчезают. Поэтому алименты насчитываются в таком же порядке, как и в мирное время, — отмечает Роман Сацик.

В случае неуплаты безработным алиментов при действии военного положения могут применяться ограничения и принудительное взыскание.

— В случае возникновения задолженности исполнитель может применить все ограничения, предусмотренные законом (запрет выезда за границу, запрет на управление транспортным средством и прочее), в частности могут привлечь к административной и уголовной ответственности, — добавляет Сацик.

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Источник: Адвокатское бюро Романа Сацыка

адвокати, Алименты
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