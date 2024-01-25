Безробітний батько платить аліменти? Адвокат поставив крапку у цьому питанні

У когось може скластися хибне враження, що у разі безробіття батьку не доведеться сплачувати аліменти, але система працює геть не так.

Згідно з ч. 2 ст. 195 Сімейного кодексу України заборгованість платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою – підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для окремої місцевості.

– Тобто, якщо боржник не має офіційного доходу, виконавець має нараховувати аліменти по середній заробітній платі по регіону, де зареєстрований (проживає) боржник, – розповідає адвокат Роман Сацик.

Однак, якщо боржник має статус безробітного та перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, то виконавець саме з цієї суми стягує присуджені аліменти.

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Якщо батько не працює, то яка процедура стягнення аліментів

– Виконавець із офіційних джерел з’ясовує середній заробіток по регіону та вираховує суму присуджених аліментів, – зазначає адвокат.

Якщо батько не має офіційної роботи, то аліменти стягуються виключно з допомоги по безробіттю, яка виплачується центром зайнятості.

Яка сума аліментів стягується з безробітного

За словами адвоката, сума вираховується з середньої заробітної плати в регіоні де проживає боржник.

За приклад візьмемо: аліменти на одну дитину – 1/4 частини заробітку (доходу), Київська область, 2022 рік.

Середня заробітна плата в Київській області становила 15 152 грн, а це згідно з даними Державної служби статистики.

1/4 частина заробітку від 15 152 грн становить 3 788 грн, тому щомісячна плата аліментів буде становити 3 788 грн.

Чи нараховуються аліменти з безробітного під час війни

– Аліменти нараховуються! Аліменти – це кошти для харчування, одягу та на інші побутові потреби. Під час війни ці потреби у дитини не зникають. Тому аліменти нараховуються в такому самому порядку, як і в мирний час, – наголошує Роман Сацик.

У разі несплати безробітнім аліментів під час дії воєнного стану можуть застосовуватися обмеження та примусове стягнення.

– У разі виникнення заборгованості виконавець може застосувати всі обтяження, що передбачені законом (заборона виїзду за кордон, заборона керувати транспортним засобом та інше), зокрема можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності, – додає Сацик.

Джерело: Адвокатське бюро Романа Сацика

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