Україна повернула 388 викрадених дітей, РФ має шість сценаріїв їх депортації – Герасимчук

Станом на 24 січня 2024 року Україна повернула 388 дітей, яких депортували до Росії.

Як розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, сценаріїв незаконного переміщення росіянами українських дітей може бути щонайменше шість.

– На сьогодні Україні, величезною командою, нам вдалося повернути 388 дітей, які були депортовані або примусово переміщені, – сказала вона під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

Сценарії депортації українських дітей

Герасимчук зазначила, що аналізуючи ці випадки, можна засвідчити, що окупанти мають уже значно більше сценаріїв для депортації та незаконного переміщення дітей, аніж це було 2014 року, коли РФ окупувала Крим. Зокрема, йдеться про так званий соцпроєкт Потяг надії, в межах якого було незаконно вивезено на територію РФ і відправлено на всиновлення кримських дітей.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми бачимо шість сценаріїв, але ми переконані, що цих сценаріїв значно більше. І росіяни не зупиняються, – наголосила Герасимчук.

Перший сценарій, коли РФ спочатку вбиває українців, а потім краде їхніх дітей, зазначила уповноважена президента.

Другим сценарієм вона назвала випадки, коли РФ розлучає українських дітей із батьками під час фільтрації.

– Також ми говоримо про історії дітей, яких “витягли”, інакше не можу сказати, прямо з рідної домівки, від рідних і просто вивезли їх тимчасово на тимчасово окуповані території, але далі відправили у РФ і навіть помістили незаконно під опіку росіян, уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації.

Четвертий сценарій здійснюється, коли росіяни відмовляються узгоджувати гуманітарні коридори для вивезення українською владою дітей із закладів інституційного догляду, створюють штучну гуманітарну кризу для них і потім вивозять. Герасимчук наголосила, що на сьогодні Україна продовжує розшукувати цих дітей по всій території РФ і на тимчасово окупованих українських територіях, оскільки дітей розділяють і переміщують постійно.

– П’ятий сценарій – найбільш масовий, коли росіяни створюють такі умови на окупованих територіях, які абсолютно не придатні для проживання дитини. Й далі батьки змушені нібито добровільно писати згоду на вивезення дитини в російські табори, які розміщуються або на тимчасово окупованій території України – Криму, або на території РФ, – зазначила вона.

Далі, за словами уповноваженої, росіяни діють “за добре відпрацьованими методичками” взаємодії з дітьми, щоб вони вже ніколи не повернулися до своїх біологічних батьків, а потрапили під незаконне всиновлення або під опіку в сім’ї громадян РФ.

Шостий сценарій, як розповіла уповноважена, – коли росіяни проводять “відбір”, обов’язкові медичні огляди дітей на тимчасово окупованих територіях, у рамках яких у здорових дітей з’являються вигадані діагнози. Після цього дитині нібито терміново потрібне лікування в РФ.

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