Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
В 2014 году РФ незаконно окупировала и аннексировала украинский полуостров Крым. С тех пор украинцы постоянно слышат понятие аннексия.
Что такое аннексия простыми словами и чем она отличается от оккупации — узнавали Факты ICTV.
Что такое аннексия
Это насильственный захват чужих территорий, на которые у других нет никаких прав.
В переводе с латинского аннексия (annexio) означает присоединение. Такое “присоединение” считается одним из видов вооруженной агрессии.
Если обратиться к международному гуманитарному праву, то оно определяет аннексию как незаконное присоединение государством всей или части территории другого государства (или любого пространства).
А вот в Московии вместо правового понятия аннексия использовали пропагандистское клише — сбор, приумножение, присоединение земель. Это неудивительно, ведь даже геноцид и террор московиты называли замирением народов.
Аннексия напрямую связана с изменением суверенитета и правового статуса захваченных территорий, а также имеет правовые последствия на мировой арене. В частности, международно-правовую ответственность.
Кроме того, после аннексии государство-захватчик обычно объявляет аннексированные территории частью своей страны, как это и произошло с Крымом.
Аннексия и оккупация — разные понятия
По своей сути они очень похожи, однако отличие все же есть.
Оккупация — это временный международно-правовой режим, который никоим образом не связан с переходом суверенитета над территорией одного государства к другому.
Именно поэтому захваченные территории Украины с 24 февраля 2022 года считаются оккупированными.
Чтобы понять различие между аннексией и оккупацией, стоит разобрать их отдельно.
Аннексия:
- насильственное присоединение чужих территорий в состав государства-оккупанта;
- государство-агрессор присваивает аннексированные территории в правовом порядке;
- страна, у которой аннексировали территории, признает такое присоединение незаконным;
- в случае возвращения территорий необходимо заставить государство-агрессора отказаться от правовых претензий на них.
Оккупация:
- происходит во время вооруженного конфликта, военных действий;
- территория захватывается путем продвижения войск врага;
- обе стороны признают территории временно оккупированными на время ведения войны;
- возвращение территорий не требует изменения правового статуса.
Несколько исторических примеров аннексии
- 1783-1917-1991 — Российская империя аннексировала Крымское ханство.
- 1821-1885 — аннексия Судана Египтом.
- 1833-до сих пор — Великобритания аннексировала Фолклендские острова.
- 1848-1962 — Франция аннексировала Алжир.
- 1861-1865 — Испания аннексировала Доминиканскую Республику.
- 1900-до сих пор — США аннексировали Гавайские острова.
- 1910-1945 — Япония аннексировала Корею.
- 1914-1936 — Великобритания аннексировала Египет.
- 1990-1991 — Ирак оккупировал и аннексировал Кувейт.
- 2014-до сих пор — Российская Федерация оккупировала и аннексировала Автономную Республику Крым и Севастополь.