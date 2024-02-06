Как проверить состояние оформления документов онлайн – пошаговая инструкция

Если вы подали документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или миграционных документов, проверить их готовность можно не выходя из дома. О том, как это сделать онлайн, узнавали факты ICTV.

Как проверить, готовы ли документы – пошаговая инструкция

Узнать состояние оформления документов можно на сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого выполните следующие действия:

Откройте страницу проверки состояния документов на компьютере или смартфоне.



Это может быть:

Выберите тип документа, состояние которого необходимо проверить.Это может быть: — загранпаспорт;

— карта (паспорт) ID;

— вид на временное проживание;

— вид на постоянное проживание;

— разрешение на иммиграцию в Украину;

— продление срока пребывания в Украине.



Во всех вариантах, не считая проверки состояния дизайна ID карточки, следующим шагом нужно указать, кто является получателем документа – взрослый либо ребенок.





Далее укажите, на основании какого документа оформляется новый, и в соответствующие поля впишите серию и номер.



Если оформляется загранпаспорт для ребенка, указываются данные документа законного представителя (родителя), который подписывал заявление-анкету. Результат поиска будет выведен на экран после подтверждения капчи и нажатия кнопки Поиск



, страница при этом перезагрузится.

Состояние оформления документов – возможные ответы

При проверке состояния оформления документов вы можете получить один из следующих ответов:

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информация не найдена;

документы приняты, осуществляется проверка данных;

предоставлено разрешение на персонализацию паспорта;

данные отправлены в центр персонализации;

документ персонализирован и отправлен в подразделение ГТСУ;

документ готов к выдаче и может быть получен заявителем;

обнаружена ошибка в наборе данных (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.), необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты;

отказано в оформлении документа.

Проверять состояние оформления документов можно не ранее чем через сутки после подачи заявления. Если информация о вашем документе отсутствует в течение 48 часов, придется лично обращаться в подразделение ДМС, ЦНАП или центр обслуживания Паспортный сервис, где подавались документы.

Если же заявление на выдачу документов подавалось за границей в одном из дипломатических учреждений Украины, проверять состояние оформления необходимо на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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