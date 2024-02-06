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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Как проверить состояние оформления документов онлайн – пошаговая инструкция

паспортний сервіс
Фото: УНИАН

Если вы подали документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или миграционных документов, проверить их готовность можно не выходя из дома. О том, как это сделать онлайн, узнавали факты ICTV.

Как проверить, готовы ли документы – пошаговая инструкция

Узнать состояние оформления документов можно на сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого выполните следующие действия:

  1. Откройте страницу проверки состояния документов на компьютере или смартфоне.
  2. Выберите тип документа, состояние которого необходимо проверить.
    Перевірка стану оформлення документів
    Это может быть:
    — загранпаспорт;
    — карта (паспорт) ID;
    — вид на временное проживание;
    — вид на постоянное проживание;
    — разрешение на иммиграцию в Украину;
    — продление срока пребывания в Украине.
  3. Во всех вариантах, не считая проверки состояния дизайна ID карточки, следующим шагом нужно указать, кто является получателем документа – взрослый либо ребенок.
    Перевірка стану оформлення документів
  4. Далее укажите, на основании какого документа оформляется новый, и в соответствующие поля впишите серию и номер.
    Перевірка стану оформлення документів
    Перевірка стану оформлення документів
  5. Если оформляется загранпаспорт для ребенка, указываются данные документа законного представителя (родителя), который подписывал заявление-анкету.
    Перевірка стану оформлення документів
  6. Результат поиска будет выведен на экран после подтверждения капчи и нажатия кнопки Поиск, страница при этом перезагрузится.
    Перевірка стану оформлення документів

Состояние оформления документов – возможные ответы

При проверке состояния оформления документов вы можете получить один из следующих ответов:

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  • информация не найдена;
  • документы приняты, осуществляется проверка данных;
  • предоставлено разрешение на персонализацию паспорта;
  • данные отправлены в центр персонализации;
  • документ персонализирован и отправлен в подразделение ГТСУ;
  • документ готов к выдаче и может быть получен заявителем;
  • обнаружена ошибка в наборе данных (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.), необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты;
  • отказано в оформлении документа.

Проверять состояние оформления документов можно не ранее чем через сутки после подачи заявления. Если информация о вашем документе отсутствует в течение 48 часов, придется лично обращаться в подразделение ДМС, ЦНАП или центр обслуживания Паспортный сервис, где подавались документы.

Если же заявление на выдачу документов подавалось за границей в одном из дипломатических учреждений Украины, проверять состояние оформления необходимо на сайте Министерства иностранных дел Украины.

ID-паспорт, Документи, Закордонний паспорт, Міграційна служба України, Паспорт, паспорт України
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