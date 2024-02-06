Как проверить состояние оформления документов онлайн – пошаговая инструкция
Если вы подали документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта или миграционных документов, проверить их готовность можно не выходя из дома. О том, как это сделать онлайн, узнавали факты ICTV.
Как проверить, готовы ли документы – пошаговая инструкция
Узнать состояние оформления документов можно на сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте страницу проверки состояния документов на компьютере или смартфоне.
- Выберите тип документа, состояние которого необходимо проверить.
Это может быть:
— загранпаспорт;
— карта (паспорт) ID;
— вид на временное проживание;
— вид на постоянное проживание;
— разрешение на иммиграцию в Украину;
— продление срока пребывания в Украине.
- Во всех вариантах, не считая проверки состояния дизайна ID карточки, следующим шагом нужно указать, кто является получателем документа – взрослый либо ребенок.
- Далее укажите, на основании какого документа оформляется новый, и в соответствующие поля впишите серию и номер.
- Если оформляется загранпаспорт для ребенка, указываются данные документа законного представителя (родителя), который подписывал заявление-анкету.
- Результат поиска будет выведен на экран после подтверждения капчи и нажатия кнопки Поиск, страница при этом перезагрузится.
Состояние оформления документов – возможные ответы
При проверке состояния оформления документов вы можете получить один из следующих ответов:
- информация не найдена;
- документы приняты, осуществляется проверка данных;
- предоставлено разрешение на персонализацию паспорта;
- данные отправлены в центр персонализации;
- документ персонализирован и отправлен в подразделение ГТСУ;
- документ готов к выдаче и может быть получен заявителем;
- обнаружена ошибка в наборе данных (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.), необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты;
- отказано в оформлении документа.
Проверять состояние оформления документов можно не ранее чем через сутки после подачи заявления. Если информация о вашем документе отсутствует в течение 48 часов, придется лично обращаться в подразделение ДМС, ЦНАП или центр обслуживания Паспортный сервис, где подавались документы.
Если же заявление на выдачу документов подавалось за границей в одном из дипломатических учреждений Украины, проверять состояние оформления необходимо на сайте Министерства иностранных дел Украины.