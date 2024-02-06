Як перевірити стан оформлення документів онлайн – покрокова інструкція

Якщо ви подали документи на оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта або міграційних документів, перевірити їх готовность можна не виходячи з дому. Про те, як це зробити онлайн, дізнавалися Факти ICTV.

Як перевірити, чи готові документи – покрокова інструкція

Дізнатися про стан оформлення документів можна на сайті Державної міграційної служби України. Для цього виконайте такі дії:

Відкрийте сторінку перевірки стану оформлення документів на комп’ютері або смартфоні.



Це може бути:

Оберіть тип документа, стан оформлення якого необхідно перевірити.Це може бути: – закордонний паспорт;

– картка (паспорт) ID;

– посвідка на тимчасове проживання;

– посвідка на постійне проживання;

– дозвіл на імміграцію в Україну;

– продовження строку перебування в Україні.



У всіх випадках, крім перевірки стану оформлення ID картки, наступним кроком необхідно вказати, хто є отримувачем документа – дорослий чи дитина.





Далі вкажіть, на підставі якого документа оформляється новий, та у відповідні поля впишіть серію і номер.



Якщо оформляється закордонний паспорт для дитини, зазначаються дані документа законного представника (одного з батьків), який підписував заяву-анкету. Результат пошуку буде виведено на екран після підтвердження капчі та натискання кнопки Пошук



, сторінка при цьому перезавантажиться.

Стан оформлення документів – можливі відповіді

Під час перевірки стану оформлення документів ви можете отримати одну з нижченаведених відповідей:

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інформації не знайдено;

документи прийнято, здійснюється перевірка даних;

надано дозвіл на персоналізацію паспорта;

дані відправлено до центру персоналізації;

документ персоналізовано та відправлено до підрозділу ДМСУ;

документ готовий до видачі та може бути отриманий заявником;

виявлено помилку в наборі даних (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо), необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети;

відмовлено в оформленні документа.

Перевіряти стан оформлення документів можна не раніше ніж за добу після подання заяви. Якщо інформація про ваш документ відсутня протягом 48 годин, доведеться особисто звертатися до підрозділу ДМС, ЦНАП або центру обслуговування Паспортний сервіс, де ви подавали документи.

Якщо ж заяву на видання документів було подано за кордоном до однієї з дипломатичних установ України, перевіряти стан оформлення необхідно на сайті Міністерства закордонних справ України.

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