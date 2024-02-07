Кто такие уклонисты от мобилизации и какая ответственность предусмотрена: комментарий адвоката

В Украине продолжается военное положение. Лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться в указанный ТЦК и СП. Это касается и тех лиц, которые имеют право на отсрочку или являются непригодными к службе по состоянию здоровья.

Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, гражданам Украины за уклонение от мобилизации может грозить ответственность.

Факты ICTV узнавали, кто такие уклонисты от мобилизации и какие именно действия считаются уклонением от мобилизации.

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Кто такие уклонисты от мобилизации

Адвокат Юридической консалтинговой компании Де-Юре Лариса Кись прокомментировала, что термин ″уклонист от мобилизации″ в обществе имеет в первую очередь эмоционально-моральную окраску, а уже потом — юридическую.

В юридической плоскости уклонист — это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда за уклонение от призыва на военную службу, учета или сборов (ст. 335-337 УК Украины).

Нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизации имеет административное наказание (ст.210, ст.210-1 КУоАП). Все остальные действия, направленные на непопадание в круг зрения ТЦК и СП, лежат чисто в моральной плоскости.

Какие действия считаются уклонением от мобилизации

По словам Ларисы Кись, уголовная ответственность возникает после получения под личную подпись персональной повестки, которая обязывает явиться в определенную дату и время в ТЦК и СП для прохождения военной службы.

Этому предшествует получение другой повестки на явку в ТЦК и СП для обновления данных воинского учета и прохождения ВВК. Невыполнение этих требований сейчас — это не уголовная, а административная ответственность (штраф 3 400-5 100 грн).

Адвокат отмечает, что ТЦК и СП пока не имеют полномочий задерживать и удерживать граждан в ТЦК и СП во время обновления данных воинского учета и прохождения ВВК (принятие постановления о годности/ограниченной годности/непригодности к военной службе и т.д.).

Согласно статье 336 УК Украины за 2022-2023 годы уже вынесено более 1 600 приговоров. Еще 2 500 дел — в процессе рассмотрения. Почти все имеющиеся приговоры определяют наказание — лишение свободы на три года. Одновременно более половины из них содержат освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком один-два года.

По словам адвоката, наблюдается тенденция с увеличением случаев назначения отбывания наказания без испытательного срока после подчеркивания Верховным судом 15.11.2023 года.

Что с учетом ситуации, которая сейчас сложилась в стране в связи с вооруженной агрессией РФ и конституционным долгом каждого гражданина по защите Родины, совершенное обвиняемым умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания наказания с испытательным сроком создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безнаказанности.

В проекте Закона №10378 от 25.12.2023 года круг уклонистов значительно расширяется. Новшествами являются обязанности и ответственность по мобилизации работодателей, граждан и ФЛП по игнорированию оборонных работ, мобилизационных задач и тому подобное.

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