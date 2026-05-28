В Україні триває воєнний стан. Особа, що отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП. Це стосується і тих осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров’я.

Згідно із законом України Про військовий обов’язок і військову службу, громадянам України за ухилення від мобілізації може загрожувати відповідальність.

Факти ICTV дізнавалися, хто такі ухилянти від мобілізації та які саме дії вважаються ухиленням від мобілізації.

Хто такі ухилянти від мобілізації

Адвокат Юридичної консалтингової компанії Де-Юре Лариса Кісь прокоментувала, що термін “ухилянт від мобілізації” в суспільстві має насамперед емоційно-моральне забарвлення, а вже потім — юридичне.

В юридичній площині ухилянт — це особа, стосовно якої набув законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів (ст. 335-337 КК України).

Порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізацію має адміністративне покарання (ст.210, ст.210-1 КУпАП). Усі інші дії, направлені на непотрапляння до поля зору ТЦК та СП, лежать суто в моральній площині.

Які дії вважаються ухиленням від мобілізації

За словами Лариси Кісь, кримінальна відповідальність виникає після отримання під особистий підпис персональної повістки, яка зобов’язує з’явитися у визначену дату та час до ТЦК та СП для проходження військової служби.

Тому передує отримання іншої повістки на з’явлення до ТЦК та СП для оновлення даних військового обліку та проходження ВЛК. Невиконання цих вимог зараз — це не кримінальна, а адміністративна відповідальність (штраф 17 000-25 500 грн).

Адвокат зазначає, що ТЦК та СП наразі не мають повноважень затримувати та утримувати громадян у ТЦК та СП під час оновлення даних військового обліку та проходження ВЛК (ухвалення постанови про придатність/обмежену придатність/непридатність до військової служби тощо).

За словами адвоката, спостерігається тенденція зі збільшенням випадків призначення відбуття покарання без іспитового строку після наголошення Верховним судом 15.11.2023.

Що з урахуванням ситуації, яка наразі склалась у країні через збройну агресію РФ та конституційний обов’язок кожного громадянина із захисту Батьківщини, вчинений обвинуваченим умисний нетяжкий злочин становить значну суспільну небезпеку, тому звільнення останнього від відбування покарання з випробовуванням створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час запровадженого на всій території України воєнного стану та мобілізації.

Відповідальність за ухилення від мобілізації

Українське законодавство передбачає два основні види відповідальності за ухилення від мобілізації — адміністративну та кримінальну.

Адміністративна відповідальність застосовується у випадках порушення правил військового обліку або вимог законодавства про мобілізаційну підготовку.

Ідеться, зокрема, про неявку до ТЦК та СП після отримання повістки, ухилення від постановки чи перебування на військовому обліку, ігнорування проходження військово-лікарської комісії, псування або втрату військово-облікових документів. Такі порушення регулюються переважно статтями 210 та 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна відповідальність настає у більш серйозних випадках.

Основними статтями Кримінального кодексу України, за якими можуть притягнути особу до відповідальності, є:

ст. 335 ККУ — ухилення від проходження строкової військової служби особами офіцерського складу;

ст. 336 ККУ — ухилення від призову під час мобілізації;

ст. 336-1 ККУ — ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період;

ст. 337 ККУ — ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

