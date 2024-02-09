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Крест Воинская честь: кто может получить знак отличия и какие льготы получают кавалеры

Хрест Військова честь
Фото: Military Media Center

Приказом главнокомандующего ВСУ от 23 декабря 2021 № 411 и приказом от 5 июля 2023 № 187 установлен ряд почетных нагрудных знаков для военнослужащих, в том числе Крест Воинская честь. За какие заслуги можно получить награду и есть ли льготы у кавалеров Креста Воинская честь, рассказывают Факты ICTV.

Главнокомандующий ВСУ может награждать военнослужащих такими почетными нагрудными знаками: Крест Заслуги, Крест храбрых, Золотой крест, Серебряный крест, Стальной крест, Крест Воинская честь, Комбатантский крест, За несгибаемость, Лучший сержант (старшина) ВСУ, За сохранение жизни, За содействие армии, За добросовестную службу, Честь и память – всего 13 наград.

Основой системы знаков отличия послужили проекты наград, разработанные еще в 2016 году волонтерским сообществом Новое войско для Минобороны и Министерства по делам ветеранов Украины.

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Что такое Крест Воинская честь

Крест Воинская честь – это нагрудный знак. В центре награды помещено изображение герба Войска Запорожского – казак с мушкетом. Щит на рельефном картуше увенчан изображением малого Государственного герба Украины. Дополнительно между лапами креста расположен круглый рельефный лавровый венок.

Крест Воинская честь: кого и за какие заслуги награждают

Почетным нагрудным знаком Крест Воинская честь награждаются военнослужащие ВСУ, принадлежащие к сержантскому, старшинскому и офицерскому составу.

Основанием для награждения нагрудным знаком Крест Воинская честь могут быть:

  • значительный личный вклад в развитие сектора национальной безопасности и обороны;
  • значительный личный вклад в развитие Вооруженных сил Украины;
  • становление и повышение боевого потенциала видов, родов войск ВСУ;
  • деятельность в направлении реформирования ВСУ и их адаптация к требованиям и стандартам НАТО.

Крест воинская честь: какие льготы предусмотрены для кавалеров награды

Государственные льготы для кавалеров нагрудного знака Крест Воинская честь не предусмотрены. Но военнослужащие, удостоенные этой награды, имеют право на льготы, дополнительные выплаты и социальные гарантии от государства, предусмотренные для всех военных в Украине.

В 2024 году для всех военнослужащих предусмотрены следующие льготы:

  • бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта;
  • льготы на оплату коммунальных услуг;
  • право на досрочный выход на пенсию;
  • право на бесплатную вторичную юридическую помощь;
  • право на оплачиваемый отпуск для лечения;
  • право на бесплатное лечение и реабилитацию.

військовослужбовці, Нагорода
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