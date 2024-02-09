Хрест Військова честь: хто може отримати відзнаку та які пільги мають кавалери

Наказом головнокомандувача ЗСУ від 23 грудня 2021 року № 411 та наказом від 5 липня 2023 року №187 встановлено низку почесних нагрудних знаків для військовослужбовців, зокрема Хрест Військова честь.

За які заслуги можна отримати нагороду та чи мають пільги кавалери Хреста Військова честь, розповідають Факти ICTV.

Головнокомандувач ЗСУ може нагороджувати військовослужбовців такими почесними нагрудними знаками: Хрест Заслуги, Хрест хоробрих, Золотий хрест, Срібний хрест, Сталевий хрест, Хрест Військова честь, Комбатантський хрест, За незламність, Кращий сержант (старшина) ЗСУ, За збереження життя, За сприяння війську, За сумлінну службу, Честь та память – загалом 13 нагород.

Зараз дивляться

Основою системи відзнак послужили проєкти нагород, розроблені ще у 2016 році волонтерською спільнотою Нове військо для Міноборони та Міністерства у справах ветеранів України.

Що таке Хрест Військова честь

Хрест Віськова честь – це нагрудний знак. У центрі нагороди вміщено зображення герба Війська Запорозького – козак з мушкетом. Щит на рельєфному картуші увінчаний зображенням малого Державного герба України. Додатково між лапами хреста розташований круглий рельєфний лавровий вінок.

Хрест Військова честь: кого та за які заслуги нагороджують

Почесним нагрудним знаком Хрест Військова честь нагороджуються військовослужбовці ЗСУ, що належать до сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Підставою для нагородження нагрудним знаком Хрест Військова честь можуть бути:

значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки й оборони;

значний особистий внесок у розбудову Збройних сил України;

становлення і підвищення бойового потенціалу видів, родів військ ЗСУ;

діяльність щодо реформування ЗСУ та їхню адаптацію до вимог і стандартів НАТО.

Хрест Військова честь: які пільги передбачені для кавалерів відзнаки

Державних пільг для кавалерів нагрудного знака Хрест Військова честь не передбачено. Але військовослужбовці, відзначені цією нагородою, мають право на пільги, додаткові виплати та соціальні гарантії від держави, передбачені для всіх військових в Україні.

У 2024 році для всіх військовослужбовців передбачені такі пільги:

безоплатний проїзд у всіх видах громадського транспорту;

пільги на оплату комунальних послуг;

право на достроковий вихід на пенсію;

право на безкоштовну вторинну юридичну допомогу;

право на оплачувану відпустку для лікування;

право на безоплатні лікування та реабілітацію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.