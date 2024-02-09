Что такое депопуляция и чем это грозит Украине – ответ эксперта

Депопуляция – это систематическое уменьшение численности населения, во время которого рождаемость сначала падает ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину), а впоследствии и ниже уровня смертности.

Какова демографическая ситуация в Украине и какие возможные последствия депопуляции, Фактам ICTV рассказала кандидат социологических наук, доцент Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Анна Ятвецкая.

Признаки депопуляции – что происходит в Украине

По словам Анны Ятвецкой, усиление депопуляции происходит из-за старения населения и, как следствие, постепенно возрастающей смертности, а также за счет потери населения из-за эмиграции, войны или масштабных стихийных бедствий или катастроф.

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– В Украине этот процесс происходит почти все годы независимости. После 2014 года депопуляция усилилась и постоянно растет, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году потеря населения стала очень заметной и почти критической, – рассказала социолог.

Анна Ятвецкая рассказала, что в 2021 году смертность превышала рождаемость чуть менее чем в два раза. В 2022 году смертность превысила рождаемость уже более чем вдвое, а в прошлом году разница между смертностью и рождаемостью приблизилась к трехкратному размеру.

– По официальной статистике, в 2023 году в Украине родилось 187 тыс. детей, а умерло 496 тыс. человек. И это неполная статистика, потому что получить данные с временно оккупированных и аннексированных территорий невозможно. То есть мы можем сказать, что в Украине существенно уменьшилось количество жителей и продолжает сокращаться, – пояснила социолог.

Кроме того, есть еще два момента. Во-первых, еще до войны в Украине был отток населения на заработки за границу. Опять же, только по официальным статистическим данным, более 3 млн украинцев постоянно работали за границей. А после начала войны к ним присоединились и беженцы.

Официальные данные говорят, что только в ЕС сейчас находится 6 млн украинцев, уехавших как беженцы. Кроме того, по словам Анны Ятвецкой, реальные цифры могут быть значительно выше.

Также нет никаких статистических данных с временно оккупированных территорий. Наверное, часть людей оттуда также уехали за границу, умерли или погибли во время боевых действий. Но выяснить реальную демографическую ситуацию в этих регионах пока невозможно.

Кроме того, вся официальная статистика опирается на данные последней переписи населения, которая проводилась в 2001 году. О том, как часто необходимо проводить перепись населения, среди специалистов существуют разные мнения, но все равно такое событие должно происходить не реже раза в десять лет, чтобы иметь актуальную информацию о демографическом состоянии в стране, считает социолог.

Последствия депопуляции

Среди наиболее значимых последствий депопуляции следует выделить:

смену национального состава населения;

риски потери национальной и культурной самоидентичности;

угрозу сохранению территориальной целостности страны;

нехватку трудовых ресурсов;

повышение налоговой нагрузки на одного работающего;

усиление депопуляции при отсутствии эффективных мер ее преодоления;

замену семейно-родственных отношений социальными.

Анна Ятвецкая рассказала, что, по оптимистичным подсчетам, в Украине на начало войны было от 35 до 38 млн граждан, а по пессимистическим – около 30 млн. Если учесть погибших во время войны и беженцев, то по разным прогнозам, на начало 2024 года в Украине осталось от 29 до 20 млн человек.

Кроме того, вопреки войне и экономическим проблемам, средняя продолжительность жизни в Украине увеличивается, как и в мире в целом. А на фоне уменьшения рождаемости это приводит к общему старению населения.

То есть среди существующего населения увеличивается процент нетрудоспособных лиц (пожилых, людей, искалеченных во время войны и получивших инвалидность, детей). Это означает, что меньше людей может работать, создавать ВВП и платить налоги, за счет которых государство поддерживает нетрудоспособные слои населения.

Еще часть населения мобилизована и тоже не участвует в экономической жизни страны. Кроме того, мужчины, которые сейчас на фронте, разлучены со своими семьями и не рожают детей, то есть исключены из воспроизводства населения.

– Поэтому все эти факторы усугубляют социально-экономическую ситуацию, что ведет к еще большему снижению рождаемости. И получается такой замкнутый круг или демографическая яма, которая с каждым днем становится только глубже, – пояснила социолог.

Также неизвестно, сколько беженцев вернутся из-за границы после окончания войны. Эти люди испытали огромный стресс, когда выезжали. И чем дольше они пробудут за границей, тем большая часть из них трудоустроится, построит новую жизнь и уже не захочет снова все бросать, чтобы ехать в Украину.

– Поэтому когда после войны откроют границы, часть мужчин может поехать к своим семьям за границу, – предполагает Анна Ятвецкая.

Как преодолеть депопуляцию

– Если бы в Украине не было войны, проблему депопуляции можно было бы отчасти решить за счет мигрантов. Но пока идут активные боевые действия, это невозможно. Кроме того, нужно понимать, что к нам поедет далеко не элита, а простые рабочие руки из тех стран, где ситуация еще хуже, – отмечает социолог.

По словам Анны Ятвецкой, мировая практика показывает, что такие мигранты из стран третьего мира, как правило, плохо ассимилируются, продолжают жить своими общинами, сохраняют родной язык и культуру.

Это имеет определенные риски и требует от государства взвешенной внутренней политики, направленной на построение мультикультурного и мультинационального общества. В такой ситуации ведущей должна стать не национальная идея, а построение гражданского мультикультурного общества и создание условий, при которых люди гордятся тем, что имеют украинское гражданство.

– При развитии такого сценария Украина имеет шанс восстановить свое население, несмотря на все риски, которые несет привлечение мигрантов, и при этом сохранить свое культурное наследие и национальную идентичность, – считает Анна Ятвецкая.

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