Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Суспільство
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта

Біженці на польському кордоні
Фото: УНІАН

Депопуляція – це систематичне зменшення чисельності населення, під час якого народжуваність спочатку падає нижче за рівень відтворення населення (2,1 народжень на жінку), а згодом і нижче за рівень смертності.

Яка наразі демографічна ситуація в Україні та які можливі наслідки депопуляції, Фактам ICTV розповіла кандидатка соціологічних наук, доцентка Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Ганна Ятвецька.

Ознаки депопуляції – що вiдбувається в Україні

За словами Ганни Ятвецької, посилення депопуляціі відбувається через старіння населення і, як наслідок, смертності, що поступово зростає, а також за рахунок втрати населення через еміграцію, війну або масштабні стихійні лиха чи катастрофи.

Зараз дивляться

– В Україні цей процес відбувається майже всі роки незалежності. Після 2014 року депопуляція посилилася і невпинно зростає, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році втрата населення стала дуже помітною та майже критичною, – розповіла соціологиня.

Ганна Ятвецька розповіла, що в 2021 році смертність перевищувала народжуваність трохи менше ніж в два рази. У 2022 році смертність перевищила народжуваність вже більше ніж удвічі, а в минулому році різниця між смертністю та народжуваністю наблизилася до трикратного розміру.

– За офіційною статистикою, у 2023 році в Україні народилося 177 тис. дітей, а померло 496 тис. людей. І це неповна статистика, бо отримати дані з тимчасово окупованих та анексованих територій неможливо. Тобто ми можемо сказати, що в Україні суттєво зменшилась кількість жителів і вона продовжує скорочуватися, – пояснила соціолог.

Діти та війна в Україні

Фото: Getty Images

Крім того, є ще два момента. По-перше, ще до війни в Україні був відтік населення на заробітки за кордон. Знову ж таки, тільки за офіційними статистичними даними, понад 3 млн українців постійно працювали за кордоном. А після початку війни до них приєдналися ще й біженці.

Офіційні дані кажуть, що тільки в ЄС зараз 6 млн українців, які виїхали як біженці. Крім того, за словами Ганни Ятвецької, реальні цифри можуть бути значно вищі.

Читайте також
Максимум 35 млн: яким буде населення України у 2033 році
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта

Також немає ніяких статистичних даних з тимчасово окупованих територій. Напевно, частина людей звідти також виїхали за кордон, померли або загинули під час бойових дій. Але з’ясувати реальну демографічну ситуацію в цих регіонах поки що неможливо.

Крім того, уся офіційна статистика спирається на дані останнього перепису населення, який проводився у 2001 році. Про те, як часто необхідно проводити перепис населення, серед спеціалістів існують різні думки, але все одно така подія має відбуватися не рідше ніж раз у десять років, щоб мати актуальну інформацію про демографічний стан в країні, вважає соціологиня.

Наслідки депопуляції

Серед найбільш значущих наслідків депопуляції слід виділити:

  • зміну національного складу населення;
  • ризики втрати національної та культурної самоідентичності;
  • загрозу збереженню територіальної цілісності країни;
  • нестачу трудових ресурсів;
  • підвищення податкового навантаження на одного працівника;
  • посилення депопуляції за відсутності ефективних заходів її подолання;
  • заміну сімейно-родинних відносин соціальними.

Ганна Ятвецька розповіла, що, за оптимістичними підрахунками, в Україні на початок війни було від 35 до 38 млн громадян, а за песимістичними – близько 30 млн. Якщо врахувати загиблих під час війни та біженців, то за різними прогнозами, на початок 2024 року в Україні залишилось від 29 до 20 млн людей.

Крім того, попри війну і економічні проблеми, середня тривалість життя в Україні збільшується, як і у світі загалом. А на фоні зменшення народжуваності це призводить до загального старіння населення.

Читайте також
До кінця століття населення Землі може скоротитися до 6 млрд – дослідження
население

Тобто серед населення збільшується процент непрацездатних осіб (осіб похилого віку, людей, що були покалічені під час війни і отримали інвалідність, дітей). Це означає, що менше людей можуть працювати, створювати ВВП і платити податки, за рахунок яких держава підтримує непрацездатні верстви населення.

Люди з інвалідністю, догляд

Фото: Pixabay

Ще частина населення мобілізована і теж не бере участі в економічному житті країни. Крім того, чоловіки, що зараз на фронті, розлучені зі своїми сім’ями і не народжують дітей, тобто не беруть участі у відтворенні населення.

– Тож всі ці фактори погіршують соціально-економічну ситуацію, що веде до ще більшого зниження народжуваності. І виходить таке замкнуте коло, або демографічна яма, яка з кожним днем стає тільки глибшою, – поясила соціологиня.

Також не відомо, скільки біженців повернеться з-за кордону після закінчення війни. Ці люди пережили величезний стрес, коли виїжджали. І чим довше вони пробудуть за кордоном, тим більша частина з них працевлаштується, побудує нове життя і вже не захоче знову все кидати, щоб їхати в Україну.

Тому коли після війни відкриють кордони, частина чоловіків може поїхати до своїх сімей за кордон, припускає Ганна Ятвецька.

Як подолати депопуляцію

– Якби в Україні не було війни, проблему депопуляції можна було б частково вирішити за рахунок мігрантів. Але поки йдуть активні бойови дії, це неможливо. Крім того, треба розуміти, що до нас поїде далеко не еліта, а прості робочі руки з тих країн, де ситуація ще гірше, – наголошує соціологиня.

За словами Ганни Ятвецької, світова практика показує, що такі мігранти з країн третього світу зазвичай погано асимілюються, продовжують жити своїми громадами, зберігають рідну мову і культуру.

Дивіться також
Демографічна катастрофа та брак фахівців: що чекає на Україну після війни
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта

Це має певні ризики і потребує від держави дуже виваженої внутрішньої політики, спрямованої на побудову мультикультурного та мультинаціонального суспільства. В такій ситуації провідною має стати не національна ідея, а побудова громадянського мультикультурного суспільства і створення умов, за яких люди пишаються тим, що мають українське громадянство.

– За розвитку такого сценарію Україна має шанс відновити своє населення попри всі ризики, які несе залучення мігрантів, і водночас зберегти свою культурну спадщину та національну ідентичність, – вважає Ганна Ятвецька.

 

Біженці, війна, демографія, Криза, Населення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки осіб у полку Збройних сил України
військові, дерева, ноші
Срібний хрест: за що дають нагороду та які пільги передбачені
військові України
Скільки разів можна продовжувати воєнний стан в Україні: відповідь юриста
небо, військові літаки
Законопроєкт № 10449: коли відбудеться голосування за посилення мобілізації
Верховна Рада, стяг Україна
Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь