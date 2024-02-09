Що таке депопуляція і чим це загрожує Україні – відповідь експерта
Депопуляція – це систематичне зменшення чисельності населення, під час якого народжуваність спочатку падає нижче за рівень відтворення населення (2,1 народжень на жінку), а згодом і нижче за рівень смертності.
Яка наразі демографічна ситуація в Україні та які можливі наслідки депопуляції, Фактам ICTV розповіла кандидатка соціологічних наук, доцентка Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Ганна Ятвецька.
Ознаки депопуляції – що вiдбувається в Україні
За словами Ганни Ятвецької, посилення депопуляціі відбувається через старіння населення і, як наслідок, смертності, що поступово зростає, а також за рахунок втрати населення через еміграцію, війну або масштабні стихійні лиха чи катастрофи.
– В Україні цей процес відбувається майже всі роки незалежності. Після 2014 року депопуляція посилилася і невпинно зростає, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році втрата населення стала дуже помітною та майже критичною, – розповіла соціологиня.
Ганна Ятвецька розповіла, що в 2021 році смертність перевищувала народжуваність трохи менше ніж в два рази. У 2022 році смертність перевищила народжуваність вже більше ніж удвічі, а в минулому році різниця між смертністю та народжуваністю наблизилася до трикратного розміру.
– За офіційною статистикою, у 2023 році в Україні народилося 177 тис. дітей, а померло 496 тис. людей. І це неповна статистика, бо отримати дані з тимчасово окупованих та анексованих територій неможливо. Тобто ми можемо сказати, що в Україні суттєво зменшилась кількість жителів і вона продовжує скорочуватися, – пояснила соціолог.
Крім того, є ще два момента. По-перше, ще до війни в Україні був відтік населення на заробітки за кордон. Знову ж таки, тільки за офіційними статистичними даними, понад 3 млн українців постійно працювали за кордоном. А після початку війни до них приєдналися ще й біженці.
Офіційні дані кажуть, що тільки в ЄС зараз 6 млн українців, які виїхали як біженці. Крім того, за словами Ганни Ятвецької, реальні цифри можуть бути значно вищі.
Також немає ніяких статистичних даних з тимчасово окупованих територій. Напевно, частина людей звідти також виїхали за кордон, померли або загинули під час бойових дій. Але з’ясувати реальну демографічну ситуацію в цих регіонах поки що неможливо.
Крім того, уся офіційна статистика спирається на дані останнього перепису населення, який проводився у 2001 році. Про те, як часто необхідно проводити перепис населення, серед спеціалістів існують різні думки, але все одно така подія має відбуватися не рідше ніж раз у десять років, щоб мати актуальну інформацію про демографічний стан в країні, вважає соціологиня.
Наслідки депопуляції
Серед найбільш значущих наслідків депопуляції слід виділити:
- зміну національного складу населення;
- ризики втрати національної та культурної самоідентичності;
- загрозу збереженню територіальної цілісності країни;
- нестачу трудових ресурсів;
- підвищення податкового навантаження на одного працівника;
- посилення депопуляції за відсутності ефективних заходів її подолання;
- заміну сімейно-родинних відносин соціальними.
Ганна Ятвецька розповіла, що, за оптимістичними підрахунками, в Україні на початок війни було від 35 до 38 млн громадян, а за песимістичними – близько 30 млн. Якщо врахувати загиблих під час війни та біженців, то за різними прогнозами, на початок 2024 року в Україні залишилось від 29 до 20 млн людей.
Крім того, попри війну і економічні проблеми, середня тривалість життя в Україні збільшується, як і у світі загалом. А на фоні зменшення народжуваності це призводить до загального старіння населення.
Тобто серед населення збільшується процент непрацездатних осіб (осіб похилого віку, людей, що були покалічені під час війни і отримали інвалідність, дітей). Це означає, що менше людей можуть працювати, створювати ВВП і платити податки, за рахунок яких держава підтримує непрацездатні верстви населення.
Ще частина населення мобілізована і теж не бере участі в економічному житті країни. Крім того, чоловіки, що зараз на фронті, розлучені зі своїми сім’ями і не народжують дітей, тобто не беруть участі у відтворенні населення.
– Тож всі ці фактори погіршують соціально-економічну ситуацію, що веде до ще більшого зниження народжуваності. І виходить таке замкнуте коло, або демографічна яма, яка з кожним днем стає тільки глибшою, – поясила соціологиня.
Також не відомо, скільки біженців повернеться з-за кордону після закінчення війни. Ці люди пережили величезний стрес, коли виїжджали. І чим довше вони пробудуть за кордоном, тим більша частина з них працевлаштується, побудує нове життя і вже не захоче знову все кидати, щоб їхати в Україну.
Тому коли після війни відкриють кордони, частина чоловіків може поїхати до своїх сімей за кордон, припускає Ганна Ятвецька.
Як подолати депопуляцію
– Якби в Україні не було війни, проблему депопуляції можна було б частково вирішити за рахунок мігрантів. Але поки йдуть активні бойови дії, це неможливо. Крім того, треба розуміти, що до нас поїде далеко не еліта, а прості робочі руки з тих країн, де ситуація ще гірше, – наголошує соціологиня.
За словами Ганни Ятвецької, світова практика показує, що такі мігранти з країн третього світу зазвичай погано асимілюються, продовжують жити своїми громадами, зберігають рідну мову і культуру.
Це має певні ризики і потребує від держави дуже виваженої внутрішньої політики, спрямованої на побудову мультикультурного та мультинаціонального суспільства. В такій ситуації провідною має стати не національна ідея, а побудова громадянського мультикультурного суспільства і створення умов, за яких люди пишаються тим, що мають українське громадянство.
– За розвитку такого сценарію Україна має шанс відновити своє населення попри всі ризики, які несе залучення мігрантів, і водночас зберегти свою культурну спадщину та національну ідентичність, – вважає Ганна Ятвецька.