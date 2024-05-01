Выезд мужчин за границу с 1 мая, как и раньше, будет регулироваться правилами, утвержденными постановлением Кабмина № 57. Также 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, однако его нормы не меняют правила пересечения границы для военнообязанных мужчин.

Все, что нужно знать о выезде мужчин за границу с 1 мая, читайте в материале Фактов ICTV.

Выезд мужчин за границу в мае

Член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко в комментарии Фактам ICTV подтвердил, что законопроект № 10449 (закон № 3633-ІХ), который вступает в силу 18 мая 2024 года, действительно не меняет правила пересечения границы для военнообязанных мужчин, однако все же есть определенные новые особенности.

Сейчас смотрят

По его словам, речь идет о том, что новый закон вносит изменения в часть 6 статьи 22 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, в которой теперь будет указано: “В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины”.

— Поэтому фактически с 18 мая 2024 года все, кто имеет право на отсрочку, обязаны предъявить на границе все документы, предусматривающие правила пересечения границы для мужчин, в том числе и военно-учетный документ, — объяснил юрист.

Выезд мужчин за границу с 1 мая (по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам) возможен для:

Лиц с инвалидностью. Лиц, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины. Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью. Родителей, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины. Лиц, нуждающихся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. Опекунов лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях/учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания, — в сопровождении работников учреждения ухода, уполномоченных директором учреждения ухода или лицом, его замещающим (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, его замещающего, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Сам список довольно объемный, поэтому юрист назвал лишь несколько категорий.

Конечно же, как отметил Ревенко, необходимо иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для пересечения границы.

Кроме того, могут выезжать за границу некоторые категории граждан, а именно:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также для населения Украины;

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получают степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, утвержденному постановлением Кабмина от 12 августа 2015 г. № 579, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо иметь соответствующие разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Изменение правил для выезда за границу мужчин-студентов

Кабмин постановлением № 366 от 2 апреля 2024 года изменил правила выезда студентов за границу. Теперь мужчины, которые учатся, смогут выехать на один семестр в рамках академической мобильности (возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки).

Условия выезда:

возраст 18-22 года;

не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм

собственности, получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения на один семестр.

Какие документы нужны студенту для выезда за границу:

справка от вуза о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества и срока учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок, фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала Дія;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и СП.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.