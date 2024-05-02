Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что Украине нужен переход от мягкой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка.

Такое мнение он высказал онлайн во время Международной конференции в Лондоне.

Кремень отметил, что в условиях российско-украинской войны государственный язык стал одним из главных символов единства, несокрушимости и борьбы нашего народа за победу, независимость и достойное будущее.

Он отметил также, что украинский язык находится “под прицелом” российских преступников. Это проявляется в угрозах и убийствах из-за языка, уничтожении памятников, изменении вывесок и распространении пропагандистской литературы, что является, в частности, примерами лингвоцида.

Поэтому языковой омбудсмен считает, что настало время перехода от мягкой (оборонительной) украинизации к наступательной.

— Утверждая украинский язык, мы усиливаем национальную безопасность и защищаем территориальную целостность, заботимся о будущем государства и отстаиваем право каждого гражданина. Дух свободы, отваги, единства и борьбы приближает победу Украины, — подчеркнул Кремень.

Согласно последним опросам украинцев КМИС, 81% граждан Украины желают устранения русского языка из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.

