Мобилизация ограниченно годных: что меняет закон №10449

Закон №10449, который вступит в силу после 18 мая 2024 года, предусматривает много изменений в порядке проведения мобилизационных мероприятий.

В частности, меняются варианты заключений военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности военнообязанных к прохождению службы.

О том, что это будет означать для ограниченно годных военнообязанных мужчин, объясняют Факты ICTV.

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Что будет с ограниченно пригодными

Министерство обороны Украины опубликовало перечень заболеваний в приказе №262 от 27 апреля 2024 года, по которым будут определять пригодность к военной службе. Он вступит в силу уже 4 мая 2024 года.

Граждан поделят на несколько категорий:

годные;

годные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях;

временно непригодные, которые нуждаются в лечении;

непригодные к службе с исключением с воинского учета.

Военнообязанные, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны будут снова пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Таким образом закон полностью отменяет статус ограниченной годности, заменив на другие формулировки.

Это означает, что после вступления в силу закона, все, кто уже получил заключение военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности, должны будут снова пройти ВВК в течение девяти месяцев с целью определения пригодности к военной службе.

Особое внимание будут уделять военнообязанным, получившим инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года. Это не касается военнослужащих, получивших инвалидность в результате ранения.

Где будут проходить службу те, кто уже получил статус ограниченно пригодных

Раньше людей, имеющих ограниченную пригодность, не отправляли на нулевые позиции.

Они могли проходить службу в воинских частях расположенных на определенном расстоянии от линии фронта, а на нулевые позиции их могли отправить только по добровольному согласию.

Поэтому в новом законе, в заключении ВВК, для всех пригодных будет прописываться обоснованное назначение призывников для службы в Вооруженных силах Украины или другом воинском формировании с учетом их образования, опыта, способностей, интересов и личных возможностей.

По словам адвоката Gracers Law Firm Сергея Савинского, подобные изменения должны синхронизировать различные законодательные акты, касающиеся проведения мобилизации, ВВК и порядка прохождения воинской службы.

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