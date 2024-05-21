Получение образования в условиях мобилизации: как взять справку в ЕГЭБО

В период военного положения и всеобщей мобилизации в Украине получатели высшего образования могут взять соответствующую справку.

Такой документ будет формироваться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Справка о получателе образования в ЕГЭБО — как взять

Для получения справки студенту следует обратиться в вуз, где он проходит обучение.

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Именно учебное учреждение формирует такую справку ЕГЭБО и выдает учащимся на дневной или дуальной форме обучения.

— В настоящее время идет доработка программного обеспечения ЕГЭБО для возможности учебных заведений формировать такие справки, — пояснили в ведомстве.

О реализации этой функции и алгоритме получения справки в Минобразования сообщат украинцам отдельно уже в ближайшее время.

Источник : Минобразования

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