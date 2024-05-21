Екатерина Белоброва, редактор ленты
Получение образования в условиях мобилизации: как взять справку в ЕГЭБО
В период военного положения и всеобщей мобилизации в Украине получатели высшего образования могут взять соответствующую справку.
Такой документ будет формироваться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
Справка о получателе образования в ЕГЭБО — как взять
Для получения справки студенту следует обратиться в вуз, где он проходит обучение.
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Именно учебное учреждение формирует такую справку ЕГЭБО и выдает учащимся на дневной или дуальной форме обучения.
— В настоящее время идет доработка программного обеспечения ЕГЭБО для возможности учебных заведений формировать такие справки, — пояснили в ведомстве.
О реализации этой функции и алгоритме получения справки в Минобразования сообщат украинцам отдельно уже в ближайшее время.
Источник: Минобразования
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