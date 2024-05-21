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Суспільство
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Здобуття освіти в умовах мобілізації: як отримати довідку в ЄДЕБО

Довідка про здобувача освіти в ЄДЕБО: як отримати
Фото: Depositphotos

У період воєнного стану та загальної мобілізації в Україні здобувачі вищої освіти можуть отримати відповідну довідку.

Такий документ формуватиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Довідка про здобувача освіти в ЄДЕБО – як отримати

Для отримання довідки студенту треба звернутися до ЗВО, де він проходить навчання.

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Саме навчальний заклад формує таку довідку ЄДЕБО та видає її студентам на денній чи дуальній формі навчання.

— Наразі триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДЕБО для можливості навчальних закладів формувати такі довідки, – пояснили у відомстві.

Про реалізацію цієї функції та алгоритм отримання довідки в МОН повідомлять українцям окремо вже найближчим часом.

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Джерело: Міносвіти
Міносвіти, Мобілізація, Освіта в Україні, студенти
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