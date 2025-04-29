До 12 лет за незаконное перемещение детей – Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12170, который предусматривает уголовную ответственность представителей иностранных государств за незаконное перемещение, депортацию, задержку репатриации и использование детей в военных целях.

Ответственность за преступления

Инициативу поддержали 279 народных депутатов во время пленарного заседания во вторник, 29 апреля 2025 года.

Законопроект предлагает дополнить статью 438 Уголовного кодекса Украины положениями о военных преступлениях против детей.

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Речь идет об ответственности за действия, в частности, незаконное вывоз, неоправданную задержку возвращения, а также вербовку и привлечение к участию в вооруженных конфликтах.

Кроме того, законопроект планирует внести другие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

— Мы видим, как часто Россия начала использовать наших детей для поджогов или подрывов автомобилей, минирования, взрывов. Мы должны предотвращать такие случаи. За вербовку детей необходимо вводить уголовное наказание, — говорит заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Инициатива является частью усилий Украины по документированию и правовому преследованию военных преступлений, в частности массовой депортации детей в Россию, которая уже стала предметом расследования Международного уголовного суда.

Согласно данным платформы Дети войны, 19 546 маленьких украинцев были депортированы или принудительно вывезены российскими агентами.

Организация Bring Kids Back UA сообщает, что 1 293 ребенка, находившиеся на временно оккупированных территориях, удалось вернуть.

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