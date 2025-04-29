До 12 років за незаконне переміщення дітей – Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12170, який передбачає кримінальну відповідальність представників іноземних держав за незаконне переміщення, депортацію, затримку репатріації та використання дітей у військових цілях.

Відповідальність за злочини

Ініціативу підтримали 279 народних депутатів під час пленарного засідання у вівторок, 29 квітня 2025 року.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 438 Кримінального кодексу України положеннями щодо воєнних злочинів проти дітей.

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Йдеться про відповідальність, зокрема, за незаконне вивезення, невиправдану затримку повернення, а також вербування і залучення до участі у збройних конфліктах.

Крім того, законопроєкт планує внести інші зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

– Ми бачимо, як часто Росія почала використовувати наших дітей для підпалів чи підривів авто, мінування, вибухів. Мусимо запобігати таким випадкам. За вербування дітей треба вводити кримінальне покарання, – каже заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Ініціатива є частиною зусиль України з документування та правового переслідування воєнних злочинів, зокрема масової депортації дітей до Росії, яка вже стала предметом розслідування Міжнародного кримінального суду.

За даними платформи Діти війни, 19 546 маленьких українців були депортовані або примусово вивезені російськими агентами.

Організація Bring Kids Back UA повідомляє, що 1 293 дитини, які перебували на тимчасово окупованих територіях, вдалося повернути.

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