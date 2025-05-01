Более 1,5 тыс. за 2024 год: Лубинец озвучил статистику жалоб на ТЦК

В течение прошлого года в Офисе омбудсмена получили 1 560 обращений по поводу нарушений прав человека со стороны представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК) во время выполнения ими мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления в парламенте с ежегодным докладом о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2024 году.

Ситуация ухудшилась

— В 2024 году я получил 1 560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий. Да, у нас действительно, на мой взгляд, ухудшилась ситуация, — заявил Лубинец.

При этом уполномоченный отметил, что тенденция с нарушением прав человека представителями ТЦК набирает обороты, однако на соответствующие правонарушения улучшилась реакция со стороны правоохранителей.

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Однако при этом Лубинец отметил, что согласно официальным документам улучшилась юридическая реакция со стороны Министерства обороны, а также соответствующих правоохранительных органов.

— Открываются уголовные производства. И я вижу, что все, кто нарушают права человека, делают это незаконно, — добавил Лубинец.

Источник: Алексей Гончаренко

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