Инвестиция в гардероб от Palm Angels

Формируя гардероб, мы обращаем внимание на сочетание в вещах важнейших факторов: качественных материалов, мастерства исполнения, долговечности, актуальности и комфорта. Это важно для тех, кто уже осознал основную ценность моды: чувствовать себя комфортно в своем стиле и самостоятельно определять его направление.

Palm Angels Киев — ваш шанс приблизиться к сочетанию в гардеробе удобства и эксклюзивности стиля.

Основателем бренда является Франческо Рагацци — итальянский арт-директор и фотограф, который начал Palm Angels как художественный фотопроект, посвященный скейт-сцене Лос-Анджелеса. В своих работах он стремился запечатлеть настоящую атмосферу свободы, риска и индивидуальности, присущую этой среде.

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Проект настолько быстро приобрел популярность, что впоследствии перерос в полноценную линию одежды. Бренд возник из искусства, став частью другого его вида — модного искусства.

Коллекция Palm Angels 2025

Коллекция Palm Angels весна-лето 2025 знаменует собой смелую эволюцию фирменного сочетания роскошной уличной одежды и скейт-культуры Западного побережья.

Креативный директор Франческо Рагацци продолжает расширять границы, сочетая винтажное мастерство с экспериментальным дизайном.

Основные моменты коллекции SSʼ25:

Художественная эволюция — коллекция SSʼ25 переосмысливает основные элементы Palm Angels с помощью инновационной графики, экспериментальных тканей и динамичных узоров. Такой подход обеспечивает целостный нарратив, отражающий способность бренда развиваться, оставаясь укорененным в своей идентичности.

Расслабленная и в то же время острая — эта коллекция предлагает побег — непринужденно расслабленная и творческая, но в то же время энергичная и острая в своей основе. Игривость ее размеров создает сцену вибрации, которая изысканно подчеркивается ощущением легкости благодаря расслабленным силуэтам.

Культурное почтение — оставаясь верной своим корням, коллекция SSʼ25 отдает дань уважения субкультуре Лос-Анджелеса, преподнося культуру скейтбординга с помощью ремесленных техник.

Ключевые элементы стиля и выразительности Palm Angels расцветают в новых революционных версиях.

Брюки Palm Angels в трендовых образах

Безоговорочный тренд этого сезона — штаны Палм Энджелс. Это настоящий хит в мире стритстайла, где комфорт и визуальный эффект сочетаются в одну смелую формулу.

Track pants — самая популярная модель брюк бренда. Имеют прямой или слегка зауженный крой, лампасы сбоку, часто комбинируются с костюмах с трековыми куртками. Сочетаем их с футболками, свитшотами, худи и массивными кроссовками.

Джоггеры — комфортные, с более свободным кроем. Имеют манжеты на голени, часто украшены логотипом бренда, изготавливаются из флиса или хлопка. Идеальный вариант для прогулок или поездок.

Карго-штаны — брюки в милитари стиле. Дизайн предусматривает много накладных карманов, а изготавливают их из плотных, плотных материалов. Сочетать можно с футболкой и бомбером Palm Angels, дополнив образ ботинками и аксессуарами.

Техно-брюки — инновационный элемент вашего гардероба. Имеют молнии, регулируемые манжеты, иногда сетчатые вставки, часто со светоотражающими элементами или контрастной строчкой. Футуристический образ дополнят массивные кроссовки, оверсайз худи, балаклава.

Palm Angels в вашем гардеробе

Сделать выбор в пользу стиля никогда не поздно. Поэтому присоединиться к сообществу ценителей Palm Angels вы можете прямо сейчас. Лучший помощник в этом деле — Domino. Это интернет-магазин с самым большим выбором по европейским ценам, с которым ваш шопинг будет приносить только удовольствие. Спешите за стилем.

Фото: Domino

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