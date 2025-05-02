Закохалась у “співробітника СБУ”: суд арештував нападницю на Стерненка

45-річну жінку, яку підозрюють у нападі на волонтера й активіста Сергія Стерненка, заарештовано до 29 червня без права на заставу.

Однак за рішенням суду, вона може отримувати належну медичну допомогу, оскільки потребує гемодіалізу.

Любов як пастка

Згідно з інформацією СБУ, підозрювана була дистанційно завербована російськими спецслужбами наприкінці 2024 року, коли шукала підробіток в інтернеті.

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Спершу вона виконувала нескладні завдання: стежила за автомобілями, фотографувала об’єкти, надсилала інформацію куратору.

Згодом їй дали завдання виготовити вибухівку та перевезли у квартиру в центрі Києва.

Як повідомив адвокат, підозрювана визнає провину і заявляє, що закохалась у свого куратора, який представився співробітником СБУ.

Він запевняв її, що Стерненко працює на ФСБ і є причетним до ракетних ударів по Києву.

— Фото людини, з якою вона листувалася в месенджері, вона ніколи не бачила, — каже адвокат жінки.

Зі слів самої підозрюваної, вона виконувала завдання з любові та помсти за зраду Стерненка.

Замах і затримання: операція СБУ

За даними слідства, з середини квітня жінка стежила за Стерненком, переїхала до того ж житлового комплексу. 1 травня 2025 року, отримавши зброю, вона вчинила збройний напад біля будинку активіста. Одна з куль влучила Стерненку в ногу.

Агентку затримали на місці співробітники СБУ, які за нею вже стежили. Під час обшуку в жінки знайшли телефон з доказами зв’язку з ФСБ та компоненти до вибухівки, що зберігалися в іншій квартирі.

СБУ повідомила зловмисниці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство на замовлення).

Джерела: СБУ, Суспільне

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