Закохалась у “співробітника СБУ”: суд арештував нападницю на Стерненка
45-річну жінку, яку підозрюють у нападі на волонтера й активіста Сергія Стерненка, заарештовано до 29 червня без права на заставу.
Однак за рішенням суду, вона може отримувати належну медичну допомогу, оскільки потребує гемодіалізу.
Любов як пастка
Згідно з інформацією СБУ, підозрювана була дистанційно завербована російськими спецслужбами наприкінці 2024 року, коли шукала підробіток в інтернеті.
Спершу вона виконувала нескладні завдання: стежила за автомобілями, фотографувала об’єкти, надсилала інформацію куратору.
Згодом їй дали завдання виготовити вибухівку та перевезли у квартиру в центрі Києва.
Як повідомив адвокат, підозрювана визнає провину і заявляє, що закохалась у свого куратора, який представився співробітником СБУ.
Він запевняв її, що Стерненко працює на ФСБ і є причетним до ракетних ударів по Києву.
— Фото людини, з якою вона листувалася в месенджері, вона ніколи не бачила, — каже адвокат жінки.
Зі слів самої підозрюваної, вона виконувала завдання з любові та помсти за зраду Стерненка.
Замах і затримання: операція СБУ
За даними слідства, з середини квітня жінка стежила за Стерненком, переїхала до того ж житлового комплексу. 1 травня 2025 року, отримавши зброю, вона вчинила збройний напад біля будинку активіста. Одна з куль влучила Стерненку в ногу.
Агентку затримали на місці співробітники СБУ, які за нею вже стежили. Під час обшуку в жінки знайшли телефон з доказами зв’язку з ФСБ та компоненти до вибухівки, що зберігалися в іншій квартирі.
СБУ повідомила зловмисниці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство на замовлення).