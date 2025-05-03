Дожди, местами грозы и похолодание: какой будет погода на следующей неделе

Прохладнее всего будет на левобережье и в Крыму — 1-6° тепла, на почве возможны заморозки до -0,5°.

Остальная территория уже испытывает влияние более теплого воздуха — ночная температура 5-11°, а днем ожидается до 24° тепла.

В воскресенье, 4 мая, теплая воздушная масса с юго-запада принесет ночные температуры 8-14°, а днем — 20-27° тепла.

Какой будет погода с понедельника

С понедельника, 5 мая, температура снова снизится: воздух будет поступать с северо-запада. Днем будет 17-23°, в западных регионах — 11-16°.

— Такие показатели будут характерными для всей недели, — отмечает Птуха.

Температура воздуха ночью будет зависеть от наличия облачности.

Особенно 6-7 мая температура может снижаться до 2-8°, в случае прояснений не исключены заморозки на поверхности почвы.

Как отмечает Наталья Птуха, такая погода является типичной для начала мая — никаких аномалий не зафиксировано.

По архивным данным, заморозки в мае уже случались, поэтому нынешний прогноз вполне в пределах нормы.

Между тем синоптик подчеркивает: дожди, даже кратковременные, чрезвычайно важны для сельского хозяйства.