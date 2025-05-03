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Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Дожди, местами грозы и похолодание: какой будет погода на следующей неделе

погода на тиждень
Фото: УНИАН

На следующей неделе погода в Украине будет переменчивой.

Весеннее тепло будет меняться кратковременными дождями, а в некоторых регионах возможны грозы.

Об этом для Youtube-канала Фактов ICTV рассказала синоптик украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода на выходных

По словам синоптика, в течение выходных — 3 и 4 мая — в Украине будет царить неустойчивая погода.

Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

— Больше всего осадков ожидается на западе, севере и в центре страны. В частности, 4 мая в Закарпатье и Карпатах прогнозируются значительные дожди, поэтому жителям и туристам стоит учесть погодные условия, — сказала она.

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дощ

Фото: УНІАН

В субботу, 3 мая, в северной части страны, а также в большинстве регионов возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

По словам Птухи, это также связано с прохождением атмосферных фронтов.

вітер

Фото: УНІАН

Прохладнее всего будет на левобережье и в Крыму — 1-6° тепла, на почве возможны заморозки до -0,5°.

Остальная территория уже испытывает влияние более теплого воздуха — ночная температура 5-11°, а днем ожидается до 24° тепла.

В воскресенье, 4 мая, теплая воздушная масса с юго-запада принесет ночные температуры 8-14°, а днем — 20-27° тепла.

Какой будет погода с понедельника

С понедельника, 5 мая, температура снова снизится: воздух будет поступать с северо-запада. Днем будет 17-23°, в западных регионах — 11-16°.

— Такие показатели будут характерными для всей недели, — отмечает Птуха.

Температура воздуха ночью будет зависеть от наличия облачности.

Особенно 6-7 мая температура может снижаться до 2-8°, в случае прояснений не исключены заморозки на поверхности почвы.

Как отмечает Наталья Птуха, такая погода является типичной для начала мая — никаких аномалий не зафиксировано.

По архивным данным, заморозки в мае уже случались, поэтому нынешний прогноз вполне в пределах нормы.

Между тем синоптик подчеркивает: дожди, даже кратковременные, чрезвычайно важны для сельского хозяйства.

аграрії

Фото: УНІАН

Во многих регионах, особенно на юге, востоке и частично в центре, наблюдается дефицит влаги в почве.

Нынешняя весна для аграриев критическая, и дожди могут существенно улучшить ситуацию.

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