Дощі, місцями грози та похолодання: якою буде погода наступного тижня

На наступному тижні погода в Україні буде мінливою.

Весняне тепло буде змінюватися короткочасними дощами, а у деяких регіонах можливі грози.

Про це для Youtube-каналу Фактів ICTV розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода на вихідних

За словами синоптикині, протягом вихідних — 3 і 4 травня — в Україні пануватиме нестійка погода.

Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

– Найбільше опадів очікується на заході, півночі та в центрі країни. Зокрема, 4 травня у Закарпатті та Карпатах прогнозуються значні дощі, тож мешканцям і туристам варто врахувати погодні умови, – сказала вона.

У суботу, 3 травня, у північній частині країни, а також у більшості регіонів можливе посилення вітру до 15–20 м/с.

За словами Птухи, це також пов’язано з проходженням атмосферних фронтів.

Найпрохолодніше буде на лівобережжі та в Криму — 1–6° тепла, на ґрунті можливі заморозки до -0,5°.

Решта територій вже відчуває вплив теплішого повітря — нічна температура 5–11°, а вдень очікується до 24° тепла.

У неділю, 4 травня, тепла повітряна маса з південного заходу принесе нічні температури 8–14°, а вдень — 20–27° тепла.

Якою буде погода з понеділка

З понеділка, 5 травня, температура знову знизиться: повітря надходитиме з північного заходу. Вдень буде 17–23°, у західних регіонах — 11–16°.

– Такі показники будуть характерними для всього тижня, — зазначає Птуха.

Температура повітря вночі залежатиме від наявності хмарності.

Особливо 6–7 травня температура може знижуватись до 2–8°, у разі прояснень не виключені заморозки на поверхні ґрунту.

Як зазначає Наталія Птуха, така погода є типовою для початку травня — жодних аномалій не зафіксовано.

За архівними даними, заморозки у травні вже траплялися, тому нинішній прогноз цілком у межах норми.

Тим часом синоптикиня наголошує: дощі, навіть короткочасні, є надзвичайно важливими для сільського господарства.

У багатьох регіонах, особливо на півдні, сході та частково в центрі, спостерігається дефіцит вологи в ґрунті.

Цьогорічна весна для аграріїв критична, і дощі можуть суттєво поліпшити ситуацію.

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