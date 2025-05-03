Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Дощі, місцями грози та похолодання: якою буде погода наступного тижня
На наступному тижні погода в Україні буде мінливою.
Весняне тепло буде змінюватися короткочасними дощами, а у деяких регіонах можливі грози.
Про це для Youtube-каналу Фактів ICTV розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Якою буде погода на вихідних
За словами синоптикині, протягом вихідних — 3 і 4 травня — в Україні пануватиме нестійка погода.
Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.
– Найбільше опадів очікується на заході, півночі та в центрі країни. Зокрема, 4 травня у Закарпатті та Карпатах прогнозуються значні дощі, тож мешканцям і туристам варто врахувати погодні умови, – сказала вона.
У суботу, 3 травня, у північній частині країни, а також у більшості регіонів можливе посилення вітру до 15–20 м/с.
За словами Птухи, це також пов’язано з проходженням атмосферних фронтів.
Найпрохолодніше буде на лівобережжі та в Криму — 1–6° тепла, на ґрунті можливі заморозки до -0,5°.
Решта територій вже відчуває вплив теплішого повітря — нічна температура 5–11°, а вдень очікується до 24° тепла.
У неділю, 4 травня, тепла повітряна маса з південного заходу принесе нічні температури 8–14°, а вдень — 20–27° тепла.
Якою буде погода з понеділка
З понеділка, 5 травня, температура знову знизиться: повітря надходитиме з північного заходу. Вдень буде 17–23°, у західних регіонах — 11–16°.
– Такі показники будуть характерними для всього тижня, — зазначає Птуха.
Температура повітря вночі залежатиме від наявності хмарності.
Особливо 6–7 травня температура може знижуватись до 2–8°, у разі прояснень не виключені заморозки на поверхні ґрунту.
Як зазначає Наталія Птуха, така погода є типовою для початку травня — жодних аномалій не зафіксовано.
За архівними даними, заморозки у травні вже траплялися, тому нинішній прогноз цілком у межах норми.
Тим часом синоптикиня наголошує: дощі, навіть короткочасні, є надзвичайно важливими для сільського господарства.
У багатьох регіонах, особливо на півдні, сході та частково в центрі, спостерігається дефіцит вологи в ґрунті.
Цьогорічна весна для аграріїв критична, і дощі можуть суттєво поліпшити ситуацію.