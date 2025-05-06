Умер Валерий Шевчук — классик украинской прозы и один из последних шестидесятников

На 86-м году жизни умер Валерий Шевчук — украинский прозаик, историк литературы и переводчик, лауреат Шевченковской премии, автор более 40 книг.

Умер Валерий Шевчук — что известно

О смерти писателя сообщила его дочь Мирослава Андрущенко в Facebook.

— Сегодня, 6 мая, в шесть утра отошел в лучшие миры мой папа, Валерий Александрович Шевчук. О нем можно много писать как о выдающемся писателе, но для меня он прежде всего был просто папой, — написала она.

Шевчук был одним из представителей поколения шестидесятников — украинских художников, которые сформировались в 1960-х годах на волне “оттепели” после осуждения культа личности Сталина.

Сейчас смотрят

В своем творчестве Валерий Шевчук сочетал глубокую психологическую прозу с историческими и барочными темами. Кроме художественных произведений, он оставил после себя значительное научное наследие — более 500 публикаций, в частности исследования о литературе Киевской Руси, казацкой эпохи и барокко.

Кто такой Валерий Шевчук

Валерий Шевчук родился 20 августа 1939 года в Житомире, учился в Киевском университете. В студенческие годы подвергся преследованиям за участие в литературном кружке. После длительного замалчивания в 1970-х годах в 1980-х вернулся в литературную жизнь с целым рядом новых книг.

Среди его главных произведений — романы На поле смиренном, Глаз пропасти, Женщина-змея, сборники рассказов Бес плоти, Крик петуха на рассвете, повесть Птицы с невидимого острова и многотомная Житомирская сага.

Шевчук был профессором, ведущим литературных радиопрограмм, переводчиком староукраинской литературы и составителем многочисленных сборников. Его произведения переведены на английский, а отдельные адаптированы для кино.

О дате и месте прощания с писателем будет сообщено позже.

— Хочется надеяться, что там ему будет хорошо и он встретится со многими своими друзьями. Ведь он был одним из последних своего поколения — шестидесятников, — добавила Мирослава Андрущенко.

Фото: Мирослава Андрущенко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.